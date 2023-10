NASA se missie om te psige: Verken die kern van 'n vernietigde planeet

NASA het 'n nuwe missie aangepak om Psyche, die 16de asteroïde wat ooit ontdek is, te verken. Psyche, vernoem na die Griekse godin van die siel, is die grootste “M-tipe” asteroïde in die asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter. Daar word geglo dat dit die oorblyfsels is van 'n planeet wat in die vroeë jare van die sonnestelsel vernietig is.

M-tipe asteroïdes soos Psyche bestaan ​​meestal uit yster en nikkel, soortgelyk aan die aarde se kern. Wetenskaplikes glo dat die bestudering van hierdie metaalwêrelde waardevolle insigte in die ontoeganklike binnekant van ons eie planeet sal verskaf.

Tans is ons begrip van die aarde se kern beperk. Ons maak staat op indirekte metodes soos die bestudering van metaalmeteoriete en die gebruik van seismologie om aardbewingvibrasies te ontleed. Hierdie metodes het egter hul beperkings. Die Psyche-sending het ten doel om 'n nuwe perspektief te verskaf deur die kern van 'n hemelse voorwerp te verken wat ooreenkomste met die Aarde se kern deel.

Die sending sal ondersoek of Psyche eens 'n warm en gesmelte kern was wat stadig afgekoel en gestol het, soos die aarde se kern. Dit sal ook die asteroïde se chemiese samestelling, ouderdom en oppervlakkenmerke bestudeer. Deur hierdie faktore te ontleed, hoop wetenskaplikes om insigte te kry in die evolusie van die Aarde en waardevolle data in te samel vir toekomstige mineraaleksplorasie.

Die ruimtetuig is toegerus met 'n reeks instrumente, insluitend breëspektrumkameras, spektrometers, magnetometers en gravimeters. Hierdie instrumente sal wetenskaplikes in staat stel om data oor Psyche se vorm, massa, swaartekragverspreiding en chemiese samestelling in te samel.

Die sending na Psyche sal na verwagting 'n reis van ses jaar wees wat 'n afstand van 3.6 miljard kilometer dek. Wetenskaplikes wag gretig op die bevindinge van hierdie sending, wat nuwe insigte in die raaisels van ons eie planeet se kern sal verskaf.

Bron: Die Gesprek