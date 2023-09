Perseverance Rover breek rekords met outonoom navigeer deur uitdagende Mars-terrein

NASA se Perseverance-rover het 'n merkwaardige prestasie behaal deur 'n groot rotsveld teen 'n rekordspoed op Mars te deurkruis. Dit het slegs 'n derde van die tyd geneem wat sy voorganger, Curiosity, sou geneem het om hierdie taak uit te voer. Die rover se suksesvolle reis deur die uitdagende terrein van Snowdrift Peak in die Jezero-krater is 'n bewys van sy gevorderde outonome navigasievermoëns.

Volharding het die Jezero-krater op 26 Junie 2023 binnegegaan met die missie om Snowdrift Peak, 'n rotsagtige streek binne die krater, te verken. Die terrein was meer ruig en dig bevolk met groot rotse as enige wat die rower voorheen teëgekom het. Eerder as om hierdie struikelblok, wat weke sou neem, te vermy, het Perseverance besluit om dit direk aan te pak.

Die rover se vermoë om deur hierdie uitdagende terrein te navigeer word hoofsaaklik toegeskryf aan sy gevorderde AutoNav-stelsel, wat selfbestuurvermoëns bied. Anders as sy voorgangers, het Perseverance 'n unieke voordeel met sy twee rekenaarbreine wat saamwerk, wat hom in staat stel om intydse besluite te neem.

Danksy sy merkwaardige outonome navigasievermoëns kon Perseverance Snowdrift Peak binne 'n bietjie meer as 'n maand deurkruis, met slegs 'n klein gedeelte van daardie tyd wat aan werklike beweging bestee is. Dit het 'n afstand van 2,490 759 voet (1,706 meter) afgelê, wat NASA se oorspronklike beplande roete van 520 XNUMX voet (XNUMX meter) oorskry het. AutoNav se intydse besluitneming het die rover toegelaat om om rotse te maneuver wat nie sigbaar was in wentelbaanbeelde wat vir roetebeplanning gebruik is nie.

Perseverance het rekords op Mars opgestel met sy navigasievermoëns. Dit hou die enkeldag-ritafstandrekord van 1,140.7 347.7 voet (2,296.2 meter), wat effens minder as 'n kwartmyl is. Daarbenewens maak dit aanspraak op die rekord vir die langste Mars-navigasie sonder menslike hulp, wat 699.9 XNUMX voet (XNUMX meter) dek.

Die rover staar egter steeds meer uitdagende terrein in die dae en maande wat voorlê, terwyl dit voortgaan met sy missie om na tekens van biologiese lewe op Mars te soek. Onlangs het dit begin om die Mandu-muur oor te steek, 'n rantlyn langs die binnerand van Jezero se westelike rand, wat bykomende uitdagings vir die rover en sy AutoNav-stelsel bied.

Volharding se prestasies om outonoom deur moeilike Mars-terrein te navigeer, demonstreer sy verbintenis tot die maksimalisering van wetenskaplike verkenningstyd en die voortdurende soeke na wetenskaplike ontdekking. Die resultate wat tot dusver verkry is, beklemtoon die rover se gevorderde vermoëns, en maak die weg oop vir meer opwindende bevindings in die toekoms.

Bron: NASA se Perseverance Rover bereik baanbrekende outonome navigasie, (NASA, 2023)