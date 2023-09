NASA se Perseverance Rover stel rekord met AutoNav se hulp

NASA se Perseverance-rover het 'n belangrike mylpaal bereik deur suksesvol deur 'n gevaarlike stuk Mars-land te maneuvreer met die hulp van sy outomatiese navigasiestelsel, AutoNav. Hierdie prestasie het wetenskaplikes waardevolle tyd gespaar, wat hulle in staat gestel het om op meer wetenskaplike navorsing te konsentreer.

Tipies karteer die sendingspan die rover se koers met die hand. AutoNav het egter in hierdie geval uitsonderlik geblyk te wees, aangesien dit Volharding veilig gelei het rondom rotse wat vir wentelbaanbeelde versteek was. Del Sesto, die adjunk-roverbeplanner vir Perseverance, het gesê dat die gebied dig besaai is met groot klippe, wat 'n uitdaging ingehou het. Om die struikelblokke om te gaan sou weke geneem het, wat minder tyd vir wetenskaplike verkenning laat. Daarom het die span besluit om op AutoNav staat te maak en direk deur die gevaarlike terrein te navigeer.

Aan die einde van Junie het Perseverance die rotsveld, bekend as "Snowdrift Peak" betree en, gelei deur AutoNav, die gebied suksesvol deurkruis. Teen die einde van Julie het die rover 759 meter (0.8 kilometer) afgelê, effens langer as die 520 meter (0.5 kilometer) wat dit in 'n reguit lyn sou afgelê het. AutoNav se bystand het Perseverance in staat gestel om om rotse te navigeer wat nie vir die sendingspan sigbaar was nie, wat die doeltreffendheid van die outomatiese navigasiestelsel demonstreer.

Outomatiese navigasie was van kardinale belang vir NASA se Mars-rovers sedert 1997 toe die eerste rover, Sojourner, gevaarlike rotse met 'n silikon-gebaseerde navigator ontduik het. Die rover moes egter gereeld stilstaan ​​om homself te heroriënteer weens sy beperkte geheue. Daaropvolgende rovers het hierdie tegnologie verbeter, met Perseverance wat nou toegerus is met kragtige kameras en 'n toegewyde rekenaar vir intydse beeldverwerking. Dit stel AutoNav in staat om die roete te beplan sonder dat die rower moet stop en besluite neem.

Perseverance se dubbele rekenaarstelsel het dit ook in staat gestel om vorige rekords op Mars op te stel, insluitend om 699.9 meter (0.6 kilometer) in die Jezero-krater te ry sonder menslike hersiening. Onlangs het die rover sy vierde wetenskapveldtog begin en die binnestreke van die Jezero-krater se westelike rand verken. Dit is bekend dat hierdie gebied ryk is aan karbonate, wat waardevolle insigte bied oor die moontlikheid van antieke mikrobiese lewe op Mars.

Die navigasie-uitdagings in hierdie nuwe terrein sal AutoNav se vermoëns toets, maar die sendingspan is vol vertroue en bereid om enige struikelblokke te oorkom. Volharding gaan voort om verwagtinge te oortref, wat die waarde van gevorderde navigasiestelsels ten toon stel om die rooi planeet te verken.

