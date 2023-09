NASA se Perseverance Rover stel nuwe spoedrekords op Mars

NASA se Perseverance-rover het merkwaardige vordering op die Mars-oppervlak gemaak en nuwe spoedrekords behaal sedert sy landing in Februarie 2021. Toegerus met 'n gevorderde rekenaarvlieënier genaamd AutoNav, het Perseverance 'n afstand van 2,490 759 voet (XNUMX meter) afgelê deur 'n gebied wat bekend staan ​​as Snowdrift Peak in net 'n fraksie van die tyd wat dit vorige Mars-rovers sou geneem het.

AutoNav, uiteengesit in 'n onlangse referaat gepubliseer in die joernaal Science Robotics, help die rover om die rytyd tussen wetenskaplike punte van belang te verminder. Tyler Del Sesto, adjunk-roverbeplanner vir Perseverance, het die uitdagende terrein van Snowdrift Peak beskryf as digbevolk met groot klippe. Ten spyte van die struikelblokke het die span besluit om reguit deur te navigeer in plaas daarvan om 'n ompad te kies, wat aansienlik langer sou neem.

Perseverance se AutoNav-stelsel het die rover in staat gestel om verskeie rekords op te stel, insluitend 'n enkeldag-ritafstand van 1,140.7 347.7 voet (2,296.2 meter) en die langste rit sonder menslike ingryping op 699.9 XNUMX voet (XNUMX meter). Die rover se dubbelbreinvermoë, met twee rekenaarstelsels wat saamwerk, stel dit in staat om intydse besluite te neem terwyl hy die Mars-oppervlak verken.

Terwyl Perseverance sy verkenning voortgaan, staar dit nou nuwe uitdagings in die gesig. Dit het sy vierde wetenskapveldtog begin, deur die "Mandu-muur" te navigeer, wat ryk is aan karbonate en waardevolle insigte in Mars se omgewingsgeskiedenis en potensiële tekens van antieke mikrobiese lewe kan verskaf. Die evolusie van Mars-rovers sedert 1997 is duidelik, met vooruitgang in grootte, mobiliteit en tegnologie. Volharding, met sy vinniger kameras en toegewyde beeldverwerkingsrekenaar, staan ​​as 'n uitstekende voorbeeld van die vordering wat gemaak is in Mars-eksplorasie.

Bron: NASA/JPL-Caltech