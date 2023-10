NASA se Perseverance Rover vang Mars-stofduiwel in Jezero-krater

NASA se Perseverance-rover bied steeds fassinerende insigte in die Mars-omgewing. Op 30 Augustus 2023 het die rover 'n Mars-stofduiwel gevang wat langs die westelike rand van Mars se Jezero-krater beweeg het. Hierdie spesifieke stofduiwel is deur Perseverance se Navcams raakgesien en opgeneem in 'n video saamgestel uit 21 rame wat vier sekondes uitmekaar geneem is.

Stofduiwels is algemeen op Mars en speel 'n deurslaggewende rol in die verskuiwing en herverspreiding van stof oor die planeet. Wetenskaplikes bestudeer hierdie verskynsels om hul begrip van die Mars-atmosfeer te verbeter en weermodelle te verbeter. Stofduiwels op Mars is swakker en kleiner as dié op Aarde, maar hulle kan steeds groter word as hul Aarde-eweknieë.

Uit die beeldmateriaal wat deur Perseverance vasgevang is, het wetenskaplikes vasgestel dat die stofduiwel wat opgemerk is, ongeveer 2.5 myl weg was van die rover se ligging op 'n plek genaamd "Thorofare Ridge." Daar word beraam dat dit teen 'n spoed van ongeveer 12 mph beweeg en 'n breedte van ongeveer 200 voet gehad het. Terwyl net die onderste gedeelte van die stofduiwel in die kameraraam sigbaar was, kon wetenskaplikes sy volle hoogte skat deur die skaduwee wat dit gegooi het te ontleed. Die geskatte hoogte van die stofduiwel was ongeveer 1.2 myl.

Perseverance en sy metgesel-rover Curiosity monitor hul omgewing vir stofduiwels deur gereelde swart-en-wit beelde in alle rigtings te neem. Hierdie beelde help wetenskaplikes om die voorkoms en gedrag van stofduiwels op Mars op te spoor.

Volharding se primêre doelwit is astrobiologie, insluitend die soeke na tekens van antieke mikrobiese lewe op Mars. Die missie het ook ten doel om die planeet se geologie en verlede klimaat te karakteriseer, die weg te baan vir menslike verkenning, en om Mars-rots en -regoliet te versamel en te bewaar vir toekomstige monster-terugsendings.

In samewerking met die Europese Ruimte-agentskap en toekomstige missies sal Perseverance se versamelde monsters van Mars af gehaal word en teruggestuur word na die Aarde vir gedetailleerde ontleding. Hierdie Mars 2020-sending is deel van NASA se groter Maan tot Mars-verkenningsinisiatief, wat Artemis-sendings na die Maan insluit as 'n stapsteen vir menslike verkenning van Mars.

Bron: NASA/JPL-Caltech, woordelysdefinisies van NASA en ESA