Perseverance Rover se volgende bestemming: Jurabi Point

Die Perseverance-rover het sy eerste kernmonster van die marge-eenheid voltooi en berei nou voor om sy volgende bestemming in die Marge-veldtog te verken. Hierdie volgende stop is 'n plek genaamd "Jurabi Point", wat baie verwag is deur die span se wetenskaplikes selfs voordat hulle op Mars geland het.

Voordat hy na Jurabi Point gaan, is die rover besig om sy ondersoeke by die huidige werkspasie af te handel. Na die versameling van data van die eerste kantlyn-eenheidskuur, het die rover 'n kort rit, of "stamp", na 'n nabygeleë streek van belang uitgevoer. Beelde wat deur die Mastcam-Z-kamera vasgevang is, het 'n paar geboë kenmerke in die rots aan die lig gebring, en 'n kort ondersoek met behulp van afgeleë wetenskapinstrumente soos SuperCam sal insig gee in die sedimentêre strukture en verweringsgeskiedenis van die marge-eenheid.

Sodra hierdie ondersoek voltooi is, sal die rover 'n ongeveer 1 km rit noord na Jurabi Point aanpak. Wat Jurabi Point wetenskaplik interessant maak, is dat dit 'n "triple-junction" is - 'n plek waar drie verskillende geologiese eenhede mekaar kruis. Hierdie eenhede sluit die rotsryke eenheid, boonste waaier sedimentêre gesteente en marge-eenheid in. Deur die kontak tussen hierdie eenhede te ondersoek, hoop wetenskaplikes om hul ouderdomsverhoudings te verduidelik en moontlik 'n rots te monster, wat onsuksesvol was in 'n vorige poging.

Nadat hy die driedubbele aansluiting by Jurabi-punt bestudeer het, is die rover se volgende plan om wes te ry en veranderinge in die marge-eenheid te dokumenteer terwyl dit opdraand ry. Die Marge-veldtog sal afgesluit word met 'n afrit in Neretva Vallis vir die eerste keer. Hierdie rivierkanaal voed die westelike waaier, en die swerwer sal 'n enigmatiese ligkleurige rotseenheid ondersoek wat binne die kanaalmuur ontbloot is.

Die Perseverance-rover se komende reis na Jurabi Point en verder sal waardevolle insigte in die geologie en geskiedenis van Mars verskaf, wat bydra tot ons begrip van die planeet se vorige bewoonbaarheid en potensiaal vir lewe.

Bronne: NASA/JPL-Caltech