NASA se Perseverance Rover vang Mars-stofduiwel in aksie

NASA se Perseverance-rover het 'n asemrowende video vasgelê van 'n Mars-stofduiwel wat oor die westelike rand van Mars se Jezero-krater beweeg. Die video, saamgestel uit 21 rame wat vier sekondes uitmekaar geneem is en 20 keer versnel word, wys hoe die stofduiwel in 'n oos na wes rigting beweeg teen 'n spoed van ongeveer 12 mph (19 km/h). Die beeldmateriaal verskaf waardevolle insigte oor hierdie atmosferiese verskynsels wat 'n rol speel in die herverspreiding van stof op die planeet.

Stofduiwels op Mars is swakker en kleiner in vergelyking met tornado's op Aarde. Hulle dien egter as meganismes om stof om die Mars-oppervlak te beweeg. Wetenskaplikes bestudeer hierdie verskynsels om 'n beter begrip van die Mars-atmosfeer te kry en weermodelle te verbeter. Deur die beeldmateriaal wat deur Perseverance vasgevang is, te ontleed, het sendingwetenskaplikes vasgestel dat die stofduiwel ongeveer 2.5 myl (4 kilometer) van die rover af was, spesifiek op 'n plek waarna verwys word as "Thorofare Ridge." Hulle het geskat dat die breedte ongeveer 200 voet (60 meter) is.

Alhoewel slegs die onderste gedeelte van die kolkende draaikolk in die kameraraam sigbaar is, kon die wetenskaplikes sy volle hoogte skat met behulp van die skaduwee wat dit gegooi het. Op grond van hierdie skaduwee stel hulle voor dat die stofduiwel ongeveer 1.2 myl (2 kilometer) hoog kan wees as dit 'n vertikale kolom was.

Stofduiwels is 'n algemene verskynsel op Mars, maar hul verskyning op spesifieke plekke kan nie voorspel word nie. Om hierdie verskynsels te monitor, neem Perseverance en sy mede-rover, Curiosity, gereeld beelde in swart-en-wit vas, wat die hoeveelheid data wat na die aarde teruggestuur word, verminder.

Perseverance se missie op Mars gaan verder as om stofduiwels te bestudeer. Dit het ten doel om na tekens van antieke mikrobiese lewe te soek en insigte te verskaf in die planeet se geologie en verlede klimaat. Daarbenewens sal Perseverance die eerste missie wees om Mars-rots en regoliet te versamel en te bewaar vir 'n toekomstige terugkeer na die aarde.

(Bron: NASA/JPL-Caltech)

Definisies:

– Mars-stofduiwel: ’n Warrelwind of draaikolk van wind op die oppervlak van Mars, saamgestel uit stof- en sanddeeltjies.

– Jezero Crater: ’n Krater op Mars waar NASA se Perseverance Rover verken.

– Navkameras: Navigasiekameras op die Perseverance-rover wat beeldmateriaal vir navigasiedoeleindes opneem.

– Stofduiwels: Atmosferiese verskynsels op Mars wat stof beweeg en herverdeel. Stofduiwels op Mars is swakker en kleiner in vergelyking met tornado's op Aarde.

Bronne:

NASA Perseverance Mars Mission: mars.nasa.gov/mars2020/

NASA Jet Propulsion Laboratory: www.jpl.nasa.gov