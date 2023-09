Parker-sonsonde neem beeldmateriaal van 'n massiewe sonuitbarsting van naby vas

Die Parker Solar Probe (PSP) missie het 'n beduidende mylpaal bereik deur die eerste beeldmateriaal van 'n sonsonontploffing van naby vas te vang. Hierdie beeldmateriaal is verkry tydens die sonde se reis deur 'n massiewe sonuitbarsting op 5 September 2022. Die video, gedeel deur wetenskaplikes by Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, bevat 'n besonder kragtige koronale massa-uitwerping (CME).

CME's is massiewe uitbarstings van die Son se korona, of buitenste atmosfeer, wat bydra tot ruimteweer. Hulle kan nadelige uitwerking op satelliete, kommunikasiestelsels, navigasiestelsels en selfs kragnetwerke op aarde hê. Om die interaksie tussen CME's en ander hemelse verskynsels te verstaan, is noodsaaklik om die impak van ruimteweergebeure te voorspel en te versag.

Die interaksie van CME's met interplanetêre stof was die afgelope twee dekades 'n onderwerp van wetenskaplike belangstelling. Die onlangse waarnemings wat deur die Parker Solar Probe gemaak is, werp lig op hierdie verskynsel deur te wys dat die CME soos 'n "stofsuier optree", wat die stof uit sy pad skoonmaak. Hierdie ontdekking bevestig 'n teorie wat twintig jaar gelede voorgestel is, maar tot nou toe nie waargeneem is nie.

Die Parker-sonsonde se in-situ-waarnemings het 'n deurslaggewende rol in hierdie ontdekking gespeel. Dit is uitdagend om stofdinamika in die nasleep van CME's op 'n afstand te karakteriseer, wat in-situ waarnemings noodsaaklik maak. Die waarnemings van die sonde kan ook insig gee in ander koronale verskynsels wat laer in die korona voorkom, soos koronale verdonkering wat veroorsaak word deur laedigtheidstreke wat dikwels na CME-uitbarstings na vore kom.

Die interaksie tussen die CME en stof is opgespoor deur 'n vermindering in helderheid waar te neem in beelde wat geneem is deur die Parker Solar Probe se Wide-field Imager for Solar Probe (WISPR) kamera. Interplanetêre stof verstrooi lig en verhoog helderheid in sy omgewing, wat wetenskaplikes in staat stel om die uitputting van stof te identifiseer. Deur data van veelvuldige wentelbane te vergelyk, kon navorsers die variasies wat deur stofuitputting veroorsaak word, isoleer en ander veranderinge in die sonkorona uitfiltreer.

Alhoewel hierdie ontdekking betekenisvol is, is daar nog baie om te leer oor die fisika agter die interaksie tussen CME's en interplanetêre stof. Daar word bespiegel dat stofuitputting slegs met die kragtigste CME's mag voorkom, soos waargeneem in die gebeurtenis van 5 September. Om die invloed van interplanetêre stof op die vorm en spoed van CME's te verstaan, sal ons vermoë om ruimteweer te voorspel aansienlik verbeter.

Verdere navorsing is nodig om dieper in hierdie verhoudings te delf en bykomende insigte in te samel oor die komplekse gedrag van CME's en hul interaksies met die ruimte-omgewing.

Blaarverwysing:

Guillermo Stenborg, Evangelos Paouris, Russell A. Howard, Angelos Vourlidas en Phillip Hess. Ondersoek koronale gate en CME's as bronne van helderheidsuitputting wat in PSP/WISPR-beelde bespeur word. Die Astrofisiese Tydskrif. DOI 10.3847/1538-4357/acd2cf