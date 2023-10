Die NASA Parker-sonsonde breek sy eie rekord as die vinnigste mensgemaakte voorwerp

Die NASA Parker-sonsonde het weereens sy eie rekord gebreek en die vinnigste mensgemaakte voorwerp geword wat nog ooit aangeteken is. Op 27 September het die sonde 'n verstommende spoed van 394,736 635,266 mph (364,660 586,863 km/h) bereik toe dit 'n kort pad deur die son se oppervlak gemaak het. Dit oortref sy vorige rekord van 2021 21 mph (XNUMX XNUMX km/h) wat in November XNUMX opgestel is. Hierdie ongelooflike spoed is moontlik gemaak deur 'n swaartekraghulp van 'n verbyvlieg van Venus op XNUMX Augustus.

Benewens sy spoedrekord, het die Parker Solar Probe ook 'n nuwe afstandrekord opgestel, wat binne net 4.51 miljoen myl (7.26 miljoen km) van die son se oppervlak kom. Geen ruimtetuig het nog ooit so naby aan die son gewentel nie, wat 'n belangrike mylpaal vir NASA merk.

Die verbyvlieg van Venus speel 'n belangrike rol in die sonde se missie om die son se skroeiende oppervlak te bestudeer. Soos die sonde by Venus verbygaan, absorbeer die planeet van Parker se wentelbaanenergie, wat dit moontlik maak om selfs nader aan die son te kom. Daar word nog een verbyvlug beplan, met die sonde se naaste benadering tot die son wat na verwagting net 3.83 miljoen myl (6.16 miljoen km) van die oppervlak sal wees aan die einde van 2024. Daar word verwag dat die sonde selfs groter spoed sal bereik tydens sy laaste rit rondom die son.

Die Parker-sonsonde, wat in Augustus 2018 bekendgestel is, is om te delf in die geheimenisse van die son se korona, die buitenste laag van sy atmosfeer. Deur te verstaan ​​hoe hitte deur die korona beweeg, hoe plasma en magnetiese velde op die son se oppervlak ontwikkel, en hoe hierdie dinamika bydra tot verskynsels soos sonwind, poog wetenskaplikes om hul voorspellings van ruimteweer te verbeter.

Die Parker-sonsonde se jongste prestasies beklemtoon die betekenis daarvan om die grense van verkenning en wetenskaplike begrip van ons ster, die son, te verskuif.

Definisies:

– Parker Solar Probe: ’n NASA-ruimtetuig wat in 2018 gelanseer is om die son se korona te bestudeer en ruimteweer beter te verstaan.

– Venus verbyvlieg: Wanneer 'n ruimtetuig naby die planeet Venus beweeg, gebruik sy swaartekrag om sy baan te verander en spoed te verhoog.

