NASA se Parker-sonsonde versamel waardevolle data oor koronale massa-uitwerping

Die Parker-sonsonde, NASA se baanbrekende missie om die son aan te raak, het onlangs deur 'n koronale massa-uitstoot (CME), 'n kragtige son-uitbarsting van gelaaide deeltjies, gevaar. Die ontmoeting het op 5 September 2022 plaasgevind, hoewel die bevindings en navorsing rondom dit nou in 'n nuwe referaat in The Astrophysical Journal uiteengesit word.

Die gebeurtenis was 'n beduidende afwyking van die tipiese studie van CME's, aangesien hulle gewoonlik vanaf die aarde waargeneem word. Die Parker-sonsonde was egter in staat om hierdie spesifieke CME van naby waar te neem, aangesien dit slegs 5.7 miljoen myl van die son se oppervlak geleë was. Hierdie nabyheid het wetenskaplikes in staat gestel om waardevolle data en insigte in te samel oor die interaksie tussen CME's en interplanetêre stof.

CME's is massiewe uitbarstings van die Son se buitenste atmosfeer wat ernstige uitwerking op ruimteweer kan hê, insluitend ontwrigting van satelliete, kommunikasiestelsels, navigasietegnologieë en kragnetwerke op Aarde. Om te verstaan ​​hoe CME's met interplanetêre stof in wisselwerking is, is noodsaaklik om hul impak op ons planeet te voorspel.

Die ontmoeting verlede September was die eerste keer dat Parker 'n CME waargeneem het, en die resultate was merkwaardig. Die sonde het waargeneem hoe die CME 'n pad deur interplanetêre stof skoonmaak en dit sowat 6 miljoen myl van die Son af verplaas het. Die stof is egter feitlik onmiddellik aangevul deur interplanetêre stofdeeltjies wat deur die sonnestelsel dryf.

Hierdie ontdekking het 'n teorie bevestig dat interaksies tussen CME's en stof voorkom, wat wetenskaplikes 'n dieper begrip bied van die dinamika binne die Son se korona. Die waarnemings wat gemaak is deur die Parker Solar Probe se Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) kamera was instrumenteel in hierdie deurbraak.

Terwyl meer studies en waarnemings nodig is om die uitwerking van interplanetêre stof op CME's ten volle te begryp, open hierdie landmerk-ontdekking nuwe weë om die kompleksiteite van ons Son en die impak daarvan op ruimteweer te verken.

Bronne: Scientific American, NASA