NASA se Parker-sonsonde stel nuwe rekord op, bied insig in die sonatmosfeer

NASA se Parker-sonsonde gaan voort om baanbrekende ontdekkings te maak terwyl dit dieper in die Son se atmosfeer duik en lig werp op sy enigmatiese gedrag en die impak daarvan op ruimteweer. Die sonde het onlangs sy 17de nadering bereik, wat binne 'n blote afstand van 4.51 miljoen myl (7.26 miljoen kilometer) van die Son af gekom het, wat 'n nuwe rekord vir die naaste mensgemaakte voorwerp aan die Son merk.

Sedert sy bekendstelling in Augustus 2018, was die Parker Solar Probe op 'n rekord-totrede. Dit het die vorige rekord oortref wat die Helios 2-ruimtetuig in 1976 opgestel het, wat dit die naaste mensgemaakte voorwerp aan die Son in die geskiedenis maak. Die sonde het ook die eerste ruimtetuig geword wat suksesvol deur die Son se buitenste atmosfeer, bekend as die korona, reis.

Toegerus met 'n moderne hitteskild, is die Parker-sonsonde se missie om die son se korona te bestudeer en belangrike data oor sy struktuur, die oorsprong van sonwind en die geheimenisse wat dit omring, in te samel. Om die innerlike werking van die Son te verstaan ​​is noodsaaklik vir die voorspelling en versagting van die potensiële bedreigings wat ruimteweer vir kommunikasienetwerke, satelliete en kragnetwerke op Aarde inhou.

Tydens een van sy onlangse wentelbane het die Parker-sonsonde deur 'n intense koronale massa-uitwerping (CME) gevlieg, wat 'n teorie bevestig het dat CME's met interplanetêre stof in wisselwerking is. Hierdie ontdekking het beduidende implikasies vir ruimteweervoorspelling.

Ten spyte van sy nabyheid aan die Son, bly die sonde in goeie gesondheid. Dit is geskeduleer om statusdata na die Johns Hopkins Applied Physics Laboratory oor te dra en waardevolle wetenskapdata oor die sonwind te verskaf. Hierdie data sal bydra tot 'n beter begrip van die Son se komplekse dinamika.

Die Parker Solar Probe se prestasies is van groot belang vir die veld van ruimteverkenning. Deur die geheimenisse van die Son te ontrafel, kan wetenskaplikes belangrike inligting ontsluit wat sal help om ons tegnologiese infrastruktuur te beskerm en ons begrip van die heelal te verbeter.

