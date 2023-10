NASA se Parker-sonsonde stel nuwe rekord op, bied insig in die son se atmosfeer

NASA se Parker-sonsonde het nog 'n mylpaal bereik deur nader aan die Son as ooit tevore te kom, wat waardevolle insigte verskaf oor die ster se geheimsinnige atmosfeer en die impak daarvan op ruimteweer. Tydens sy 17de wentelbaan het die sonde binne 4.51 miljoen myl van die Son genader en sy eie rekord verpletter.

Sedert sy bekendstelling in Augustus 2018, het die Parker Solar Probe rekords opgestel en grense verskuif. Dit het die vorige rekord oortref wat die Helios 2-ruimtetuig in 1976 opgestel het, en het die naaste mensgemaakte voorwerp aan die Son geword. Toegerus met 'n moderne hitteskild, is die sonde ontwerp om die Son se korona te bestudeer en belangrike data te versamel om sy struktuur, die oorsprong van die sonwind en die enigmatiese korona self te ontrafel.

Om die Son se dinamika te verstaan ​​is noodsaaklik aangesien sy prosesse ruimteweer kan beïnvloed, wat bedreigings inhou vir satelliete, kommunikasienetwerke en selfs die Aarde se kragnetwerke. 'n Onlangse gebeurtenis waarby die Parker-sonsonde deur 'n intense koronale massa-uitwerping (CME) vlieg, het 'n twee-dekade-oue teorie bekragtig. Dit het aan die lig gebring dat CME's, kragtige sonuitbarstings, met interplanetêre stof in wisselwerking tree, wat beduidende implikasies vir ruimteweervoorspelling het.

NASA het bevestig dat ondanks sy nabyheid aan die son, die Parker-sonsonde in goeie gesondheid bly. Die ruimtetuig is ingestel om statusdata na die Johns Hopkins Applied Physics Laboratory in Maryland te stuur en dan wetenskaplike data terug te stuur, hoofsaaklik gefokus op die sonwind. Hierdie data sal verder bydra tot navorsers se begrip van die Son se komplekse dinamika.

Die Parker-sonsonde se baanbrekende missie werp lig op die son se ontwykende atmosfeer en verskaf waardevolle data wat ons kan help om die ster wat lewe op aarde onderhou beter te verstaan.

Definisies:

– Parker Solar Probe: ’n NASA-ruimtetuig wat ontwerp is om die Son en sy korona te bestudeer, terwyl data ingesamel word om ruimteweer en sonprosesse te verstaan.

– Corona: Die buitenste atmosfeer van die Son, saamgestel uit uiters warm plasma.

– Sonwind: 'n Stroom van gelaaide deeltjies wat deur die Son vrygestel word wat ruimteweer beïnvloed.

– Coronal Mass Ejection (CME): 'n Massiewe vrystelling van plasma en magnetiese velde uit die Son se korona, wat dikwels tot geomagnetiese storms op Aarde lei.

Bronne:

