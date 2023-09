NASA se Parker-sonsonde ondersoek kragtige koronale massa-uitwerping

NASA se Parker Solar Probe het geskiedenis gemaak deur veilig deur een van die kragtigste koronale massa-uitwerpings (CME's) wat nog aangeteken is, te vlieg. Die sonde, wat in 2018 bekendgestel is, is spesifiek ontwerp om ons plaaslike ster, die Son, te bestudeer. Net twee maande ná sy lansering het dit die rekord gebreek vir die naaste benadering tot die Son deur 'n ruimtetuig. Toegerus met 'n sonskerm, het die sonde binne 8.5 miljoen kilometer (5.3 miljoen myl) van die Son se oppervlak gekom en sal na verwagting hierdie rekord breek terwyl dit voortgaan met sy missie.

In September 2022 het die Parker Solar Probe direk in 'n CME gevlieg en vir 'n paar dae in die plasma gebly. Dit het aan navorsers waardevolle data verskaf oor die interaksie tussen 'n CME en die kosmiese stof en puin wat in ons sonnestelsel teenwoordig is, 'n verskynsel wat voorheen net teoretiseer is. Die CME het die kosmiese puin verplaas tot 'n afstand van ongeveer 9.6 miljoen kilometer (6 miljoen myl), maar die leemte wat dit geskep het, is vinnig hervul. Om te verstaan ​​hoe CME's deur die interplanetêre medium voortplant, sal bydra tot die voorspelling en opsporing van potensieel gevaarlike ruimteweer.

Die missie van die Parker Solar Probe was veelbewoë, met onlangse data wat ons begrip van hoëspoed sonwinde verbeter het. Namate die sonde oor die volgende twee jaar nader aan die Son beweeg, sal meer ontdekkings na verwagting uit hierdie baanbrekende sending kom.

