NASA se Parker-sonsonde neem foto's van naby af van massiewe sonontploffing

NASA se Parker Solar Probe het 'n merkwaardige mylpaal bereik deur van naby beeldmateriaal van 'n massiewe sonuitbarsting vas te vang. Die video, vrygestel deur wetenskaplikes by Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, toon 'n uiters kragtige koronale massa-uitwerping (CME) wat verlede jaar plaasgevind het. CME's is plofbare gebeurtenisse waartydens superwarm plasma uit die Son se atmosfeer verdryf word, wat bestaan ​​uit gelaaide deeltjies wat radiokommunikasie kan ontwrig en verskeie steurings op Aarde kan veroorsaak.

Die CME wat die Parker-sonsonde teëgekom het, is deur NASA beskryf as een van die kragtigste wat nog ooit aangeteken is. Die sonde het nie net die ontmoeting oorleef nie, maar het ook daarin geslaag om die hele gebeurtenis op kamera vas te vang. Waarnemings van Johns Hopkins Applied Physics Laboratory onthul dat CME's magnetiese velde kan vrystel en miljarde ton plasma kan lanseer teen snelhede wat wissel van 60 tot 1,900 840 myl per sekonde. In die geval van hierdie spesifieke CME, is deeltjies waargeneem wat tot XNUMX myl per sekonde versnel, wat waardevolle data verskaf vir wetenskaplikes wat die voortstuwingsmeganismes agter hierdie uitbarstings bestudeer.

Die Parker-sonsonde is spesifiek ontwerp om die Son te bestudeer en het die onderskeiding dat dit die vinnigste ruimtetuig in die geskiedenis is. Dit kan binne 4 miljoen myl van die son se oppervlak nader en uiterste temperature verduur, danksy 'n pasgemaakte hitteskild en 'n outonome stelsel wat die sonde teen die son se uitstoot beskerm. Tydens die ontmoeting met die CME het die sonde byna twee dae in die nasleep van die skokgolf deurgebring en ongedeerd na vore gekom, wat navorsers van ongekende insigte voorsien het.

Benewens die bestudering van die CME, het NASA-navorsers ook die impak van die sonstorm op interplanetêre stof ondersoek. Om hierdie interaksies te verstaan ​​is noodsaaklik vir die verbetering van ruimteweervoorspelling in die toekoms. Russ Howard, 'n fisikus by APL, het gesê dat hulle begin begryp hoe interplanetêre stof die vorm en spoed van CME's beïnvloed.

Die Parker Solar Probe het reeds ander betekenisvolle sonverskynsels onthul, soos die bron van sonwind. Hierdie waarnemings dra by tot ons begrip van die Son en die impak daarvan op ruimteweer. Die sukses van die Parker Solar Probe se missie bring ons nader daaraan om die geheimenisse van ons ster te ontrafel en ons kennis van die heelal te bevorder.

Bron: Business Insider