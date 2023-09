NASA se OSIRIS-REx lewer asteroïdemonster suksesvol aan die aarde

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig het 'n beduidende mylpaal in ruimteverkenning bereik deur 'n kapsule wat rotse en stofmonsters van asteroïde Bennu bevat, suksesvol terug na die aarde te lewer. Die kapsule het Sondag presies in 'n aangewese gebied binne die departement van verdediging se Utah-toets- en oefenbaan naby Salt Lake City geraak. Hierdie merkwaardige sending is die eerste Amerikaanse asteroïde-monster-terugkeer ooit in die geskiedenis.

Die herwinning van hierdie monsters is 'n deurslaggewende stap om ons begrip van die oorsprong van ons sonnestelsel en die vorming daarvan te verdiep. Bennu, die asteroïde waaruit hierdie monsters versamel is, word as 'n potensieel gevaarlike asteroïde geklassifiseer. Die insigte verkry uit die ontleding van hierdie monsters sal waardevolle inligting verskaf oor soortgelyke asteroïdes wat 'n bedreiging vir die aarde kan inhou.

In die volgende fase van die missie sal die OSIRIS-REx-span die Bennu-monster met 'n onoopgemaakte houer per vliegtuig na NASA se Johnson Space Centre in Houston, Texas, vervoer. By die sentrum sal wetenskaplikes die monster noukeurig ondersoek en weeg, 'n inventaris van die rotse en stof opstel en gedeeltes van Bennu aan wetenskaplikes wêreldwyd versprei.

Die reis van die OSIRIS-REx-ruimtetuig het behels dat hy miljarde kilometers afgelê het om Bennu te bereik en terug te keer. Die monsterkapsule is na die Aarde se atmosfeer vrygestel terwyl dit ongeveer 102,000 11 kilometer weg was. Dit het die aarde se atmosfeer langs die kus van Kalifornië binnegegaan en twee valskerms ontplooi om sy spoed te stabiliseer en te verminder. Die kapsule het saggies met 'n spoed van XNUMX mph geraak.

Om die suiwerheid van die monster te verseker, is die kapsule onmiddellik vervoer na 'n tydelike skoon kamer wat binne 'n hangar by die oefenbaan gevestig is. Dit word deurlopend van stikstof voorsien om kontaminasie van grondstowwe te voorkom. Hierdie noukeurige aandag aan die handhawing van die monster se suiwerheid is van kardinale belang vir wetenskaplike ontleding.

Die monsters wat van Bennu ingesamel word, sal waardevolle hulpbronne vir wetenskaplikes wêreldwyd wees. Hulle sal deurbraak-ontdekkings moontlik maak wat verband hou met planeetvorming, organiese verbindings se oorsprong, die teenwoordigheid van water en hul betekenis in die opkoms van lewe op aarde. Boonop sal hierdie missie bydra tot ons kennis van potensieel gevaarlike asteroïdes, wat uiteindelik die veiligheid en welstand van die mensdom verseker.

Bronne:

– IANS