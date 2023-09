NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig om die eerste asteroïdemonster aan die aarde te lewer

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig gaan hierdie naweek by die Aarde verbygaan, wat 'n monster saambring wat van die asteroïde Bennu versamel is. Hierdie geskiedkundige sending is die eerste keer dat NASA probeer het om materiaal van 'n asteroïde terug te bring. OSIRIS-REx, wat in 2016 bekendgestel is, het Bennu in 2018 bereik, waar dit sy vakuumstok gebruik het om stof en klippies van die asteroïde se oppervlak te versamel.

Die ruimtetuig is geskeduleer om die monster op 24 September 2023 omstreeks 7:30 IST af te laai. Die kapsule wat die monster bevat, sal van 'n hoogte van 100,000 XNUMX kilometer vrygestel word en sal in die Utah-woestyn in die Verenigde State beland. Die vrystellingsbevel sal vanaf Lockheed Martin se beheersentrum in Colorado gestuur word.

Sodra die monster veilig geag word, sal dit na 'n tydelike skoon laboratorium by NASA se Johnson Space Flight Centre in Houston geneem word, waar dit vir twee jaar gekatalogiseer en ontleed sal word, vanaf laat 2023 tot 2025. Ongeveer 75% van die Bennu-monster sal bewaar word vir toekomstige navorsing.

Ná die ontleding sal die OSIRIS-REx-ruimtetuig hernoem word na OSIRIS-APEX en sal na die naby-Aarde-asteroïde Apophis reis en teen 2029 in 'n wentelbaan om die ruimterots gaan sit.

Asteroïde Bennu is 'n klein voorwerp wat 500 meter in deursnee meet en elke ses jaar om die Son wentel. Daar word geglo dat dit 'n oorblyfsel van 'n veel groter ruimterots is. Alhoewel daar 'n klein kans is dat dit in 2182 met die Aarde kan bots, is die doel van die sending om Bennu se samestelling te bestudeer en die toestand en samestelling van materie in die vroeë sonnestelsel beter te verstaan.

Hierdie buitengewone missie beklemtoon die merkwaardige vermoëns van NASA en verskuif die grense van ruimteverkenning. Die monsteropgawe van Bennu sal waardevolle insigte in ons sonnestelsel se geskiedenis verskaf en die weg baan vir toekomstige wetenskaplike pogings.

Bronne:

– NASA