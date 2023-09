Ruimtekapsule sal na verwagting met asteroïdemonster in Utah-woestyn land

’n Ruimtekapsule met ’n monster van rotsagtige materiaal wat van ’n asteroïde versamel is, gaan Sondag ’n valskermlanding in die Utah-woestyn maak. Dit is die derde asteroïdemonster wat na die aarde teruggekeer is en die grootste een nog. Die monsters is versamel deur die OSIRIS-REx-sending, 'n samewerking tussen NASA en wetenskaplikes aan die Universiteit van Arizona.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig is ontwerp om monsters van die koolstofryke asteroïde Bennu te versamel. Toegerus met kameras, het die ruimtetuig belangrike beelde geneem en 3D-kaarte van die asteroïde ontwikkel. Dit het ook Bennu se temperatuur gemeet, sy minerale en chemiese samestelling gekarteer en X-strale en infrarooi lig gebruik om dit te bekyk.

Die robotarm van die ruimtetuig het los rotse en vuilheid van die asteroïde se oppervlak versamel en dit binne 'n monster-terugvoerkapsule verseël. Nadat hy van die ruimtetuig geskei het, het die kapsule deur die aarde se atmosfeer begin daal.

Die OSIRIS-REx-sending het in 2016 begin, toe die ruimtetuig vanaf Florida gelanseer is. Dit het Bennu in 2018 bereik en in 2020 vir ongeveer vyf sekondes kontak gemaak met die asteroïde se oppervlak om die monsters te versamel. In Mei 2021 het die ruimtetuig sy reis terug na die aarde begin.

Die monster sal na verwagting Sondag in die Utah-toets- en oefenbaan in Utah se Wes-woestyn land. Wetenskaplikes sal teenwoordig wees om die kapsule by die landing te gaan haal. Die monster sal nie kontaminante soos virusse of bakterieë bevat nie, wat die veiligheid daarvan verseker. Soortgelyke voorsorgmaatreëls is getref met vorige sendingmonsters, soos dié van die Apollo 11-maansending.

Bennu, die teiken-asteroïde vir die OSIRIS-REx-sending, is 'n klein koolstofryke asteroïde wat elke ses jaar relatief naby aan die aarde beweeg. Wetenskaplikes hoop om die samestelling daarvan te bestudeer om die risiko's en kenmerke van naby-aarde asteroïdes beter te verstaan. Hulle beoog ook om meer inligting oor die potensiële aflewering van lewensvormende verbindings en die moontlikheid om water vir vuurpylbrandstof uit asteroïdes te ontgin, te ontbloot.

Na afloop van die sending sal die OSIRIS-REx-ruimtetuig na OSIRIS-APEX hernoem word en herbedoel word om nog 'n naby-Aarde asteroïde, Apophis, in 2029 te bestudeer.

