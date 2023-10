NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig bring asteroïdemonster suksesvol terug na die aarde

Na jare se voorbereiding en harde werk, het NASA se OSIRIS-REx-sending suksesvol 'n kapsule teruggegee wat klippe en stof bevat wat van die asteroïde Bennu versamel is. Die monster-terugkeerkapsule het op 24 September in 'n doelgebied naby Salt Lake City, Utah, geland. Voor die landing het die ruimtetuig finale beelde van die kapsule se afkoms na die aarde geneem.

Die OSIRIS-REx-missie, wat staan ​​vir Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security—Regolith Explorer, was daarop gemik om 'n monster van Bennu te versamel en dit terug te bring na die aarde vir ontleding. Die ruimtetuig het Bennu in 2018 bereik en het etlike jare spandeer om die asteroïde se oppervlak te bestudeer voordat dit in 2020 'n monster versamel is.

Ná die landing is die monster-terugvoerkapsule na NASA se Johnson Space Centre in Houston vervoer. Intussen begin die OSIRIS-APEX-ruimtetuig, wat nou hernoem is, 'n nuwe missie om in 2029 met die asteroïde Apophis te ontmoet.

Die terugkeer van die monsterkapsule is 'n beduidende prestasie vir die OSIRIS-REx-span en NASA se eksplorasiepogings. Deur die samestelling van die asteroïde te bestudeer, hoop wetenskaplikes om insigte te kry in die oorsprong van die sonnestelsel en moontlik waardevolle hulpbronne te ontdek wat toekomstige ruimteverkenning kan aanhelp.

