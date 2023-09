Onthul die onverwagte: OSIRIS-REx se verrassende ontdekkings op asteroïde Bennu

OSIRIS-REx, die derde missie in die geskiedenis om 'n monster van 'n asteroïde te versamel, het wetenskaplikes ongelooflike insigte in die geheimsinnige wêreld van ruimterotse verskaf. Die ruimtetuig se twee jaar lange reis om asteroïde Bennu het die verrassende diversiteit en kompleksiteit van hierdie hemelliggame onthul.

Voor OSIRIS-REx het twee ander missies, Hayabusa 1 en NEAR-Shoemaker, asteroïdes in detail bestudeer. Dit was egter Hayabusa 1 wat die eerste keer die bestaan ​​van "rommelhope" bevestig het, konglomerasies van rotse, sand en gruis wat deur swak gravitasiekragte bymekaar gehou word.

Toe wetenskaplikes Bennu aanvanklik vanaf teleskope waargeneem het, het hulle verwag dat dit soortgelyk aan die asteroïde Itokawa sou wees. By nadere ondersoek het OSIRIS-REx egter 'n rotsagtige landskap ontdek wat anders is as enigiets wat hulle nog ooit gesien het. Die poreuse en vreemd gevormde rotse op Bennu se oppervlak het hul vorige aannames oor die samestelling en struktuur van hierdie ruimtegesteentes uitgedaag.

Navorsers het besef dat hierdie poreuse rotse hoogs absorberend is, en optree soos 'n kreukelsone in 'n motor tydens botsings. Hulle beskerm die oppervlak van die asteroïde deur die energie van kleiner botsende liggame te absorbeer, wat lei tot minder kraters as wat verwag is.

OSIRIS-REx het ook 'n betekenisvolle ontdekking gemaak oor die digtheid van Bennu se oppervlaklaag. Tydens sy monsterversamelingspoging het die ruimtetuig diep in die oppervlak gesink, wat onthul het dat die oppervlaklaag 'n baie laer digtheid het as die res van die asteroïde.

Die missie se benadering tot monsterversameling, anders as vorige missies, het onskatbare insigte verskaf. Die onverwagte reaksies van Bennu se oppervlak op die ruimtetuig se landing het wetenskaplikes verwar, wat hulle met meer vrae gelaat het om te verken.

Oor die algemeen het OSIRIS-REx se bevindings vorige aannames uitgedaag en ons begrip van asteroïdes en hul uiteenlopende aard uitgebrei. Hierdie ontdekkings sal bydra tot toekomstige asteroïde-sendings en ons kennis van die sonnestelsel se geskiedenis verbeter.

