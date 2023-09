NASA se OSIRIS-REx-missie: Keer terug met die eerste Amerikaanse asteroïde-monster ooit

NASA-wetenskaplikes maak gereed vir die finale fase van die baanbrekende OSIRIS-REx-sending, wat op 24 September na die aarde sal terugkeer, met die eerste Amerikaanse asteroïdemonster ooit. Hierdie monumentale prestasie is 'n belangrike mylpaal in ruimteverkenning en wetenskaplike navorsing.

OSIRIS-REx, kort vir Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer, is die eerste Amerikaanse missie wat ontwerp is om 'n monster van 'n asteroïde te versamel. Dit bring materiaal terug vanaf die oppervlak van die asteroïde Bennu, wat na raming ongeveer 8.8 onse in gewig is. Die ruimtetuig het hierdie klipperige materiaal tydens 'n sending na Bennu in 2020 versamel.

Volgens Wired is die verwagte landing van die asteroïdemonsterkapsule geskeduleer vir Sondag, 24 September, om 8.25:8.55 IST (XNUMX vm. MDT), in 'n woestyn in Utah, Verenigde State.

Die terugkeer van die monsters na die aarde hou egter 'n groot uitdaging vir die sending in. Terwyl die ruimtetuig self nie die planeet se atmosfeer sal binnegaan nie, sal dit 'n noukeurig berekende pakkie vrystel wat 'n presiese trajek sal volg om 'n beheerde landing te maak. Die kapsule wat die monster bevat, moet beskerm word teen hitte, vibrasies en besoedeling van ons planeet.

Die verslag verduidelik dat die korrekte hoek en snelheid van kardinale belang is vir 'n suksesvolle "pakkie drop." As die kapsule teen 'n te steil hoek binnegaan, kan dit van die atmosfeer af weerkaats en die monsters die ruimte in stuur, wat 'n herstel onmoontlik maak. Aan die ander kant, as die hoek te laag is, loop die kapsule die risiko om in die aarde se atmosfeer op te brand.

Die monsters wat deur die OSIRIS-REx-sending gedra word, hou geweldige wetenskaplike waarde in. Asteroïdes soos Bennu kan as "tydkapsules" dien, wat insig gee in die vroeë geskiedenis van ons sonnestelsel. Die asteroïdemonster sal navorsers in staat stel om die vorming van ons planeet en sonnestelsel te bestudeer, asook die oorsprong van organiese verbindings wat moontlik 'n rol in die ontstaan ​​van lewe op Aarde gespeel het.

Sodra dit terug is op aarde, sal die kosbare monster noukeurig gedokumenteer en bewaar word by NASA se Johnson Space Centre in Houston. Dit sal dan aan wetenskaplikes wêreldwyd versprei word vir verdere ontleding en navorsing.

Hierdie merkwaardige prestasie deur die OSIRIS-REx-sending open nuwe weë vir verkenning en begrip van ons heelal. Dit verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe in die ontrafeling van die geheimenisse van ons sonnestelsel se begin en die potensiaal vir lewe anderkant die aarde.

Bronne:

– Bedraad