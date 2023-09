Die eerste monsters ooit van 'n asteroïde land veilig op aarde in historiese NASA-sending

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig het monsters van asteroïde Bennu suksesvol na die aarde teruggestuur in 'n baanbrekende sending. Die ruimtekapsule wat ongeveer 250 gram rotse en ander materiaal van die asteroïde bevat het, het veilig by die Amerikaanse weermag se Dugway Proving Ground in Utah geland. Dit is die eerste keer dat NASA monsters van 'n asteroïde versamel en herwin het.

Die reis om die asteroïdemonsters te haal was 'n moeisame een, met die OSIRIS-REx-sonde wat meer as 4 miljard myl gereis het om Bennu te bereik en dan sy terugreis te maak. Die missie het ten doel om waardevolle insigte te verskaf oor die oorsprong van lewe op Aarde en die vroeë dae van ons sonnestelsel.

By herbetreding in die aarde se atmosfeer het die kapsule spoed van tot 27,000 5,300 mph bereik en temperature so hoog as XNUMX XNUMX grade Fahrenheit ervaar. Dit het sy valskerm hoër as verwag ontplooi, maar het veilig in die Utah-woestyn geland. Die herwinningspanne het bevestig dat die kapsule ongeskonde was en geen skade opgedoen het tydens die landing nie.

Die volgende stap is om die kapsule na 'n tydelike skoonkamer by die Amerikaanse weermag se Dugway Proving Ground te vervoer, waar dit oopgemaak sal word en die houer met die asteroïdemonsters weer voorberei sal word vir vervoer. Die monsters sal dan op 'n vliegtuig gelaai word en na NASA se Johnson Space Centre in Houston, Texas, gevlieg word.

Sodra hulle by die Johnson Space Center is, sal die monsters tussen verskillende wetenskaplike instellings en ruimte-agentskappe verdeel word. NASA sal 70% van die monster vir ontleding ontvang, terwyl 25% met wetenskaplikes van verskeie fasiliteite gedeel sal word, 4% sal na die Kanadese Ruimte-agentskap gaan, en 0.5% sal aan die Japanse Lugvaartverkenningsagentskap gegee word.

Die suksesvolle landing en herwinning van die asteroïdemonsters sluit 'n sewe jaar lange sending af wat onverwagte uitdagings in die gesig gestaar het, soos die behoefte om die ruimtetuig se landing te herprogrammeer as gevolg van Bennu se samestelling. Die OSIRIS-REx-span se versigtige en doelbewuste benadering het hulle egter in staat gestel om hierdie struikelblokke te oorkom en hierdie geskiedkundige mylpaal te bereik.

Bronne: NASA