Asteroïde monsters versamel deur NASA se Osiris-Rex Mission Land in Utah

Na 'n merkwaardige reis van sewe jaar deur die ruimte, het 'n ruimtekapsule met NASA se eerste asteroïdemonsters suksesvol in die Utah-woestyn geland. Hierdie betekenisvolle prestasie was die afsluiting van die Osiris-Rex-sending, wat daarop gemik was om puin- en stofmonsters van die naby-aarde asteroïde Bennu te versamel.

Die kapsule is deur die Osiris-Rex-ruimtetuig ongeveer 63,000 100,000 myl (27,650 44,500 km) van die aarde af vrygestel. Dit het na ons planeet gehaas teen 'n verstommende spoed van ongeveer 11 4 mph (XNUMX XNUMX km/h) en het Sondag net voor XNUMX:XNUMX ET (XNUMX:XNUMX BST) op die weermag se Utah-toets- en oefenbaan raakgeloop.

Kort ná die vrystelling van die kapsule het die ruimtetuig self, omtrent so groot soos 'n transito-bussie, koers omgedraai en van die aarde af na sy nuwe missie vertrek. Dit sal na verwagting nog 'n asteroïde met die naam Apophis verken, met 'n geskatte reistyd van ses jaar vir die ruimtetuig om sy bestemming te bereik.

Die wetenskaplikes betrokke by die Osiris-Rex-sending glo dat die versamelde monsters oorblyfsels is van die boustene uit die vroeë dae van ons sonnestelsel. Deur hierdie monsters te bestudeer, hoop hulle om waardevolle insigte te verkry oor die oorsprong van die Aarde en die lewe self.

Die Osiris-Rex-sending, wat staan ​​vir "oorsprong, spektrale interpretasie, hulpbronidentifikasie, sekuriteit-regoliet-verkenner," is in 2016 van stapel gestuur met 'n begroting van $1 miljard. Nadat hy Bennu in 2018 bereik het, het die ruimtetuig 'n lang stok-vakuum gebruik om stof en klippies van die asteroïde se oppervlak te versamel in 2020. In die loop van sy reis het die ruimtetuig 'n indrukwekkende 4 miljard myl (6.2 miljard kilometer) afgelê.

Nasa se herstelpoging in Utah behels helikopters en 'n tydelike skoon kamer wat by die baan opgerig is. Na die suksesvolle herwinning van die monsters, sal hulle Maandag na 'n nuwe laboratorium by Nasa se Johnson Space Centre in Houston gevlieg word.

Hierdie merkwaardige mylpaal in ruimteverkenning open nuwe geleenthede om die oorsprong van ons sonnestelsel te verstaan ​​en insigte te verskaf in die vorming van die Aarde en lewe op ons planeet.

