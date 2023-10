NASA se OSIRIS-REx-sending naby voltooiing van die samestelling van asteroïdemonsters

Die astromateriale-kurasiespan by NASA se Johnson Space Centre maak vordering met die samestelling van die asteroïdemonster wat deur die OSIRIS-REx-sending ingesamel is. Hulle het suksesvol sirkelvormige getuieplate van die bokant van die TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) kop verwyder, wat gebruik is om die ruimtetuig se binne-omgewingstoestande tydens die sending te monitor. Hierdie plate is versigtig weggebêre vir besoedelingskennis.

Die span het toe voortgegaan om die TAGSAM-kop van sy avionika-dekplatform te verwyder, sodat hulle die 24 oppervlakkontakkussings aan die onderkant van die kop en die asteroïdemonster daaronder kon sien. Hierdie kontakkussings het fynkorrelige rotse en stof van Bennu se oppervlak vasgevang toe die monsterversamelaar in Oktober 2020 met die asteroïde kontak gemaak het. Die materiaal in die kontakkussings sal waardevolle inligting verskaf oor die toestande op die oppervlak van Bennu.

Benewens die oppervlakmateriaal, sal wetenskaplikes ook die materiaal wat van die vangring versamel is, kan bestudeer, wat die veilige basis is waarin die TAGSAM tydens die monsterversamelingsgeleentheid gesit het. Hierdie monsters, verkry vanaf dieptes tot 19 duim onder die oppervlak, sal insig gee in die materiaal op groter dieptes onder die oppervlak van Bennu.

Die versameling en samestelling van hierdie fynkorrelige monsters sal wetenskaplikes in staat stel om nuwe ontdekkings te maak oor die geologiese geskiedenis van asteroïde Bennu, sy impakgeskiedenis en die implikasies daarvan vir asteroïde-impakbepaling. Beelde van die grootmaatmonster en vroeë ontledingsresultate sal tydens 'n regstreekse NASA-geleentheid op 11 Oktober geopenbaar word.

Bronne:

NASA se OSIRIS-REx asteroïde monster samestelling stappe nader aan finale onthulling (2023, 9 Oktober) van NASA

Definisies:

OSIRIS-REx: NASA se missie om die naby-aarde asteroïde Bennu te bestudeer en 'n monster te versamel om terug te keer na die aarde vir studie.

TAGSAM: Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism, die robotarm op die OSIRIS-REx-ruimtetuig wat gebruik word om 'n monster van die asteroïde se oppervlak te versamel.

Bennu: Die asteroïde wat deur die OSIRIS-REx-sending geteiken is, wat vermoedelik 'n oorblyfsel van die vroeë sonnestelsel is.