NASA se OSIRIS-APEX-ruimtetuig gaan Apophis-asteroïde in 2029 verken

NASA se baanbrekende ruimtetuig, OSIRIS-REx, bekend daarvoor dat hy monsters van die asteroïde Bennu versamel en dit na die aarde terugbring, se missie is verleng. Die volgende teiken op sy baan is die Apophis-asteroïde, wat na verwagting in 2029 naby die Aarde sal verbyvlieg. Apophis, 'n 340 meter wye ruimterots, het aandag van sterrekundiges gekry toe dit die eerste keer in 2004 ontdek is weens die potensiaal bedreiging van 'n impak met die aarde.

Gelukkig het verdere berekeninge hierdie bekommernisse verlig, wat die geskatte impak dateer tot verby die volgende eeu. Nietemin bly Apophis van groot belang vir wetenskaplikes vanweë sy noue benadering tot die aarde in die komende jare. In 2029 sal dit binne 20,000 7,500 myl van ons tuisplaneet kom, nader as sommige kunsmatige satelliete en tien keer nader as die Maan. Sulke noue ontmoetings met asteroïdes van hierdie grootte kom glo net een keer elke XNUMX XNUMX jaar voor.

Die ruimtetuig, wat nou herdoop is na OSIRIS-APEX, sal Apophis op 13 April 2029 bereik en sal elf dae tevore beelde van die nadering begin neem. Hierdie noue ontmoeting bied 'n unieke geleentheid vir wetenskaplikes om die uitwerking van die aarde se gravitasiekragte op die asteroïde te bestudeer, spesifiek getykragte wat sy oppervlak kan ontwrig en sy onderliggende samestelling kan openbaar.

Apophis word geklassifiseer as 'n S-tipe asteroïde, hoofsaaklik saamgestel uit silikaatmateriale, nikkel en yster. In teenstelling hiermee is Bennu, die aanvanklike teiken van OSIRIS-REx, 'n C-tipe asteroïde wat deur koolstofgebaseerde verbindings oorheers word. Deur beide tipes ruimtegesteentes te bestudeer, beoog wetenskaplikes om hul begrip van hoe planete in die vroeë Sonnestelsel gevorm het, te verdiep.

"Die noue benadering is 'n wonderlike natuurlike eksperiment," sê Dani DellaGiustina, hoofondersoeker vir die OSIRIS-APEX-sending. Sy glo dat hierdie ontmoeting moontlik grondverskuiwings of deeltjie-uitstoot kan onthul, soortgelyk aan 'n komeet se stert. Deur hierdie verskynsels te ontleed, hoop wetenskaplikes om waardevolle insigte te verkry in die prosesse wat ons planetêre stelsel gevorm het.

Terwyl OSIRIS-APEX sy nuwe missie begin, gaan NASA-navorsers voort om die monsters wat van Bennu versamel is, te ontleed. Hulle het egter uitdagings ondervind om toegang te verkry tot die asteroïdemateriaal wat in die ruimtetuig se kapsule gestoor is. Twee hegstukke op die TAGSAM-kop, wat verantwoordelik is vir die verkryging van monsters, is moeilik om te verwyder. Die span by NASA ontwikkel aktief nuwe benaderings om die oorblywende materiaal te onttrek, terwyl dit verseker word dat dit bewaar word en enige besoedeling voorkom.

Vrae:

V: Wat is die OSIRIS-APEX-ruimtetuig?

A: Die OSIRIS-APEX-ruimtetuig is NASA se missie wat daarop gemik is om monsters van asteroïdes te versamel en na die aarde terug te stuur vir ontleding.

V: Wat is die volgende teiken vir die OSIRIS-APEX-ruimtetuig?

A: Die ruimtetuig se volgende teiken is die Apophis-asteroïde, wat in 2029 naby die Aarde sal verbyvlug.

V: Waarom is Apophis van belang vir wetenskaplikes?

A: Apophis is van belang omdat dit 'n unieke geleentheid bied om die uitwerking van die aarde se gravitasiekragte op die asteroïde se oppervlak en samestelling te bestudeer.

V: Wat is die samestellingsverskille tussen Apophis en Bennu?

A: Apophis word geklassifiseer as 'n S-tipe asteroïde, saamgestel uit silikaatmateriale, nikkel en yster, terwyl Bennu 'n C-tipe asteroïde is wat deur koolstofgebaseerde verbindings oorheers word.

V: Watter uitdagings het navorsers in die gesig gestaar met toegang tot die asteroïdemateriaal wat deur OSIRIS-APEX versamel is?

A: Navorsers het probleme ondervind om twee hegstukke op die TAGSAM-kop te verwyder, wat verantwoordelik is vir die verkryging van die monsters. Hulle werk tans aan nuwe benaderings om toegang tot die oorblywende materiaal te verkry.