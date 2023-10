Suksesvolle asteroïdemonster gelewer aan die aarde deur OSIRIS-REx-ruimtetuig

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig het suksesvol na die aarde teruggekeer, wat die eerste asteroïdemonster saamgebring het wat deur NASA versamel is. Die monster, bestaande uit rotse en grond wat van die asteroïde Bennu versamel is, het op 24 September in die Utah-woestyn geland. Die monsterkapsule is aan die buitekant verkool as gevolg van die hoë temperature wat dit ervaar het terwyl dit weer die Aarde se atmosfeer binnegekom het. Die kosbare inhoud word nou veilig gestoor by NASA se Johnson Space Centre in Houston, waar wetenskaplikes dit sal bestudeer om meer oor ons sonnestelsel te wete te kom.

OSIRIS-APEX-sending stel koers vir Apophis-asteroïde

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig, wat nou herdoop is na OSIRIS-APEX, begin met 'n nuwe missie om die asteroïde Apophis te bestudeer. Apophis is eens as 'n potensieel gevaarlike bedreiging vir die aarde beskou, maar onlangse navorsing het getoon dat daar geen risiko van 'n botsing is nie. In 2029 sal Apophis naby genoeg aan die aarde kom dat dit met die blote oog sigbaar sal wees. OSIRIS-APEX sal gedurende hierdie tyd in 'n wentelbaan om Apophis gaan en die asteroïde vir 18 maande bestudeer. Alhoewel dit nie meer 'n monster kan versamel nie, sal die ruimtetuig stuwers gebruik om stof en klippe op te skop om Apophis se oppervlak te ontleed.

Ontdekking van 'n Antieke Griekse Courtisane se oorblyfsels

Argeoloë wat 'n graf in Israel uitgegrawe het, het ontdek wat moontlik die oorblyfsels van 'n hetaira, of antieke Griekse courtisane, kan wees. Die vrou se veras oorskot is in 'n grot gevind, saam met 'n goed bewaarde brons-opvouspieël. Sy het vermoedelik 'n regeringsamptenaar of hoë generaal gedurende die Hellenistiese Era vergesel. Die seldsame ongerepte spieël verskaf insigte in haar oorsprong, en navorsers hoop om meer van haar storie in die toekoms te ontbloot.

Global Atlas onthul die misterie van feetjiesirkels

Feetjiesirkels, geheimsinnige kolletjiepatrone van onvrugbare grond wat in droëlandgrasse gevind word, fassineer wetenskaplikes al jare lank. ’n Nuwe atlas wat deur Spaanse wetenskaplikes saamgestel is wat kunsmatige intelligensie gebruik, het aan die lig gebring dat feetjiesirkels op honderde plekke wêreldwyd aanwesig is. Die oorsaak van hierdie verskynsel bly onbekend, maar die globale atlas sal verdere navorsing vergemaklik om te verstaan ​​hoekom hierdie patrone voorkom. Daarbenewens het wetenskaplikes voorspel dat die vorming van 'n massiewe superkontinent in 250 miljoen jaar die aarde onbewoonbaar kan maak vir mense en soogdiere as gevolg van oormatige hitte.

Rekordbrekende ruimtevaarder keer terug aarde toe

NASA-ruimtevaarder Frank Rubio het na die aarde teruggekeer nadat hy 'n rekordbrekende 371 dae in die ruimte deurgebring het. Sy verlengde verblyf was aanvanklik nie beplan nie, aangesien die Soyuz-ruimtetuig waarin hy aangekom het, 'n koelmiddellek opgedoen het wat deur ruimterommel veroorsaak is. 'n Vervangende ruimtetuig is na die Internasionale Ruimtestasie gestuur, en 'n nuwe bemanning het op 15 September aangekom. Rubio se jaarlange verblyf in nul-swaartekrag is die langste wat 'n Amerikaanse ruimtevaarder in die ruimte deurgebring het. Hy is nou besig om weer aan te pas by die lewe op aarde, wat 'n paar maande kan neem voordat hy weer normaal voel. In ander ruimtenuus, verken 'n nuwe film die inspirerende verhaal van ruimtevaarder José Hernández, wat die eerste voormalige trekarbeider geword het wat in 2009 na die ruimte gegaan het nadat hy verskeie kere deur NASA verwerp is.

