NASA se nuwe horisonne om missie uit te brei, fokus op heliofisika-data

NASA het 'n bygewerkte plan aangekondig vir sy New Horizons-ruimtetuig om sy verkenning van die buitenste sonnestelsel voort te sit. Vanaf die boekjaar 2025 sal New Horizons sy fokus verskuif na die insameling van unieke heliofisika-data tydens 'n uitgebreide, lae-aktiwiteit-modus van operasies. Hierdie nuwe pad maak ook voorsiening vir die moontlikheid van 'n toekomstige naby verbyvlieg van 'n Kuipergordel-voorwerp, sou een geïdentifiseer word.

Die besluit om die sending te verleng totdat die ruimtetuig die Kuipergordel in 2028 tot 2029 verlaat, is geneem om die volle voordeel te trek uit New Horizons se posisie in ons sonnestelsel en sy vermoë om belangrike vrae oor ons heliosfeer te beantwoord. Die uitgebreide sending sal hoofsaaklik deur NASA se Planetêre Wetenskap Afdeling befonds word en gesamentlik deur NASA se Heliofisika en Planetêre Wetenskap Afdelings bestuur word.

Om die uitgebreide bedrywighede van New Horizons te akkommodeer, sal NASA die begrotingsimpak evalueer en aanpassings binne die New Frontiers-program maak, insluitend die herbalansering van befondsing vir wetenskaplike navorsing en data-analise. Dit kan moontlik toekomstige projekte binne die program beïnvloed.

New Horizons, wat in 2006 van stapel gestuur is, het reeds waardevolle insigte in die buitestreke van ons sonnestelsel verskaf. Dit het sy primêre missie voltooi deur die dwergplaneet Pluto te besoek en het later deur die Kuipergordel-voorwerp Arrokoth gevlieg. Die ruimtetuig se voortgesette verkenning sal bydra tot ons begrip van die vorming van ons sonnestelsel en geleenthede bied vir multidissiplinêre wetenskap.

Bron: NASA

