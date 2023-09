Verstommende nuwe mosaïek van die maanoppervlak wat deur NASA onthul is

By

NASA het onlangs 'n asemrowende nuwe mosaïek van die maanoppervlak op sy Instagram-bladsy gedeel. Die mosaïek, getiteld "Moonlight Sonata," is geskep met behulp van beelde wat vasgevang is deur twee maan wentelende kameras - die Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) en ShadowCam.

Volgens die ruimte-agentskap bied die mosaïek 'n lugaansig van die maanoppervlak, met skakerings van swart, wit en grys. Shackleton Crater, geleë in die onderste regterkantste gedeelte van die beeld, is veral opvallend. Die gedetailleerde beeldmateriaal van ShadowCam stel kykers in staat om die permanente skadu areas binne die krater se binnevloer en mure waar te neem. Daarteenoor word die sonbeligte areas, soos die rand en flanke van die krater, deur die LROC gevang.

NASA het 'n kort beskrywing van die mosaïek op Instagram saam met die prent gedeel. Die plasing, wat byna 250,000 12 likes gekry het sedert dit XNUMX uur gelede geplaas is, het 'n oorvloed opmerkings van verstomde kykers ontvang. Baie het hul ontsag uitgespreek oor die pragtige uitsig, terwyl ander NASA geprys het vir sy werk.

Een gebruiker het navraag gedoen oor 'n prominente wit sirkel binne die mosaïek, wat NASA as Shackleton-krater geïdentifiseer het. Die boeiende pos het verskeie reaksies opgelewer, wat wissel van fassinasie tot bewondering.

Hierdie jongste Instagram-aandeel is nog 'n voorbeeld van NASA se vermoë om sy gehoor te boei en op te voed met pragtige beeldmateriaal van ruimte en hemelliggame. Die ruimte-agentskap se konsekwente betrokkenheid op sosiale media-platforms soos Instagram stel dit in staat om met mense wêreldwyd te skakel en belangstelling in ruimteverkenning te bevorder.

Bronne: NASA Instagram

Definisies:

1. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) – 'n instrument aan boord van die Lunar Reconnaissance Orbiter-ruimtetuig wat ontwerp is om hoë-resolusiebeelde van die Maan se oppervlak vas te vang.

2. ShadowCam – 'n NASA-instrument aan boord van die Korea Aerospace Research Institute-ruimtetuig genaamd Danuri, verantwoordelik vir die vaslegging van gedetailleerde beelde van die Maan se skadugebiede.

3. Shackleton-krater – 'n groot impakkrater wat naby die maan-suidpool geleë is, bekend vir sy permanente skadustreke.