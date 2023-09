NASA vertraag komponente van Mars-monsterterugsending weens kwessies wat in die verslag van die onafhanklike hersieningsraad gevind is

NASA staar vertragings in sy Mars Sample Return (MSR)-missie in die gesig as gevolg van 'n problematiese verslag van 'n Independent Review Board (IRB). Die IRB het verskeie uitdagings met die missie geïdentifiseer, insluitend 'n onrealistiese begroting en skedule. Om hierdie kwessies aan te spreek, het die IRB 20 bevindings en 59 aanbevelings aan NASA verskaf.

Volgens die IRB-verslag is daar 'n gebrek aan 'n geloofwaardige tegniese basislyn, kosteberaming en skedule wat bereik kan word met die beskikbare befondsing. Die kompleksiteit van die MSR-program, met veelvuldige ontwikkelings en koppelvlakke, bemoeilik die missie verder.

Die Perseverance-rover, wat in 2021 op Mars geland het, het die Jezero-kraterstreek verken en rotsmonsters versamel vir uiteindelike herstel. Die IRB skat dat 'n bykomende $8 tot $9.6 miljard, tesame met meer as $1 miljard jaarliks ​​vanaf 2025, nodig sal wees om die herwinningsmissie teen 2030 van stapel te stuur. Dit is egter afhanklik van die oplossing van die tegniese kwessies en risiko's wat deur die IRB geïdentifiseer is.

NASA het 'n hersieningspan saamgestel om die bevindinge te assesseer en dienooreenkomstig te reageer. Die span het tot Maart 2024 om 'n verslag te verskaf oor die pad vorentoe vir die Mars-monsteropgawe. Sandra Connelly, NASA se adjunk-administrateur vir wetenskap, het die belangrikheid van onafhanklike hersieningsrade beklemtoon om te verseker dat missiedoelwitte binne die begroting bereik word.

Die IRB-verslag beklemtoon die deurslaggewende rol van die MSR-program in die mensdom se verkenning van Mars. Dit het die potensiaal om sleutelvrae oor Mars se geskiedenis en die moontlikheid van lewe op die planeet te beantwoord. Die missie kan egter uitdagings in die gesig staar van beide koste-oorskryding en ondersoek deur die Kongres. Begrotingsbesnoeiings en kritiek van die Senaatsbewilligingskomitee het druk op NASA geplaas om die koste van die MSR-program te verminder.

Ten slotte, NASA neem die nodige stappe om die kwessies wat deur die IRB-verslag uitgelig word aan te spreek en te verseker dat die MSR-sending suksesvol vorentoe beweeg. Die uitdagings wat deur die missie se kompleksiteit en begrotingsbeperkings gestel word, beklemtoon die belangrikheid van effektiewe beplanning en toesig in ruimteverkenningspogings.

