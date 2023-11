NASA se Mars-helikopter vindingrykheid oortref verwagtinge met rug-aan-rug-vlugte

NASA se Mars-helikopter, Ingenuity, bereik steeds merkwaardige mylpale, wat die verwagtinge van die sendingspan oortref. Sedert sy historiese eerste vlug op die Mars-oppervlak in April 2021, waar dit die eerste vliegtuig geword het om 'n aangedrewe, beheerde vlug op 'n ander planeet te maak, het Ingenuity die grense verskuif van wat moontlik is vir 'n klein hommeltuig-agtige masjien.

In die afgelope maand alleen het die 4-pond, 19-duim-hoë helikopter drie nuwe rekords opgestel. Dit het 'n nuwe hoogterekord van 79 voet (24 meter) bo die rooi planeet se oppervlak bereik, en dit het ook 'n rekordspoed van 22.4 mph (10 meter per sekonde) tydens sy 62ste vlug behaal, wat sy vorige spoedrekord van 17.9 mph (8) oorskry het. m/s).

Nou, in nog 'n baanbrekende prestasie, het NASA se Jet Propulsion Laboratory (JPL) aangekondig dat Ingenuity op opeenvolgende dae agtereenvolgende vlugte suksesvol voltooi het. Die 65ste en 66ste vlugte het op 2 en 3 November plaasgevind, met JPL wat Dinsdag hul sukses bevestig het.

Tydens hierdie vlugte het Ingenuity 'n kort afstand van net 23 voet (7 meter) in die eerste vlug afgelê, gevolg deur 'n herposisioneringsoefening wat dit net 'n paar voet beweeg het. Hierdie herposisionering was nodig om voor te berei vir 'n twee weke lange kommunikasie-afsluiting met JPL as gevolg van 'n verskynsel wat sonkonjunksie genoem word. Sonkonjunksie vind plaas wanneer die wentelbane van die Aarde en Mars die twee planete aan teenoorgestelde kante van die son plaas, wat 'n tydelike kommunikasieblokkering tot gevolg het. Hierdie gebeurtenis vind ongeveer een keer elke paar jaar plaas.

Ten spyte van die kommunikasie-afsluiting, sal Ingenuity en sy metgesel-rover, Perseverance, hul onderskeie take hervat sodra kommunikasie later hierdie maand herstel is. Deursettingsvermoë sal voortgaan om die Mars-oppervlak te verken op soek na bewyse van antieke mikrobiese lewe, terwyl Ingenuity se lugbeelde sal help met die beplanning van roetes vir die rover oor uitdagende terrein. Die data wat deur Ingenuity ingesamel word, sal ook bydra tot die ontwikkeling van meer gevorderde weergawes van die helikopter vir toekomstige missies.

Vrae:

V: Watter rekords het Ingenuity onlangs opgestel?

A: Vindingrykheid het onlangs 'n nuwe hoogterekord van 79 voet opgestel en 'n rekordspoed van 22.4 mph tydens sy 62ste vlug behaal.

V: Wat is sonkragkonjunksie?

A: Sonkonjunksie is 'n verskynsel wat plaasvind wanneer die bane van die Aarde en Mars die twee planete aan teenoorgestelde kante van die son plaas, wat 'n tydelike kommunikasieblokkering tot gevolg het.

V: Wat sal vindingrykheid en deursettingsvermoë doen tydens die kommunikasie-afsluiting?

A: Tydens die kommunikasie-afsluiting sal Ingenuity 'n rusperiode van twee weke hê, terwyl Perseverance sy verkenning van die Mars-oppervlak sal voortsit.

V: Hoe sal Ingenuity se data toekomstige missies help?

A: Die data wat deur Ingenuity ingesamel word, sal ingenieurs help om meer gevorderde weergawes van die helikopter te ontwerp vir toekomstige missies op Mars.