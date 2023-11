NASA se Lucy-ruimtetuig vertrek op historiese missie om asteroïdes te verken

NASA se Lucy-ruimtetuig maak gereed vir sy hoogs verwagte ontmoeting met die asteroïde Dinkinesh op 1 November. Dinkinesh, 'n klein asteroïde wat minder as 1 kilometer in breedte meet, woon in die hoof-asteroïdegordel wat tussen die bane van Mars en Jupiter geleë is. Hierdie mylpaal gebeurtenis merk Lucy se eerste interaksie met 'n asteroïde as deel van sy baanbrekende missie.

Die hoofdoelwit van Lucy se ontmoeting met Dinkinesh is om die ruimtetuig se gevorderde opsporingstelsel te toets, wat noodsaaklik is weens die klein grootte van die asteroïde en die vinnige spoed waarteen die ruimtetuig sal verbygaan. Deur die asteroïde suksesvol binne die kameras se gesigsveld te hou, beoog wetenskaplikes om belangrike data oor Dinkinesh se samestelling en struktuur in te samel.

Maar hoekom is Dinkinesh vir hierdie sending gekies? Dinkinesh, wat halfpad tussen die wentelbane van Mars en Jupiter geleë is, dien as die perfekte wegpunt vir Lucy terwyl dit na sy uiteindelike bestemming reis: die Trojaanse asteroïdes. Hierdie asteroïdes, wat Jupiter in sy wentelbaan om die son vergesel, hou waardevolle leidrade in oor die vorming en evolusie van ons sonnestelsel.

Die Lucy-sending, wat in 2017 deur NASA uit 28 voorstelle gekies is, is lank reeds aan die gang. Sedert sy bekendstelling in Oktober 2021, het Lucy deur die buitenste streke van ons sonnestelsel gevlieg teen 'n verbysterende spoed van ongeveer 19.4 kilometer per sekonde. Die hooffokus van Lucy se missie is om die Trojaanse asteroïdes te bestudeer en hul unieke eienskappe te ontsyfer, wat lig werp op ons kosmiese oorsprong.

Soos Lucy Dinkinesh nader, sal sy terminaal-opsporingstelsel in werking tree en die asteroïde se bewegings 'n uur voor die ontmoeting monitor. Ongeveer agt minute voor die naaste nadering, sal Lucy sy kleurbeelder en infrarooispektrometer aktiveer om gedetailleerde inligting oor Dinkinesh in te samel. Sodra dit binne bereik is, sal Lucy se termiese-infrarooi kamera (L'TES) en hoë-resolusie kamera (L'LORRI) begin om onskatbare data oor die asteroïde vas te lê.

Hierdie geskiedkundige ontmoeting met Dinkinesh is die begin van 'n buitengewone reis vir Lucy terwyl dit sy missie begin om die geheimenisse van ons hemelse woonbuurt te verken en te onthul. Met elke asteroïde wat dit teëkom, bring Lucy ons 'n stap nader daaraan om die geheime van ons antieke sonnestelsel te ontrafel.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is Lucy se missie?

Die Lucy-sending is 'n ambisieuse poging deur NASA om die Trojaanse asteroïdes te verken, wat langs Jupiter wentel en oorblyfsels is van ons sonnestelsel se vorming. Lucy poog om hierdie asteroïdes te bestudeer en insigte te kry in hul samestelling, oorsprong en die evolusie van ons kosmiese omgewing.

Hoekom is die asteroïde Dinkinesh vir Lucy se eerste besoek gekies?

Dinkinesh, 'n klein asteroïde wat in die hoof-asteroïdegordel geleë is, is gekies as Lucy se eerste teiken vanweë sy strategiese posisie tussen die bane van Mars en Jupiter. Deur Dinkinesh waar te neem, kan Lucy verseker dat al sy wetenskaplike instrumente in optimale werkende toestand is voordat sy verder in die buitenste sonnestelsel waag om die Trojaanse asteroïdes te verken.

Wat is die betekenis daarvan om die Trojaanse asteroïdes te verken?

Die Trojaanse asteroïdes verskaf waardevolle inligting oor die vroeë sonnestelsel en die prosesse wat dit gevorm het. Deur hierdie antieke oorblyfsels te bestudeer, kan wetenskaplikes 'n beter begrip kry van ons kosmiese oorsprong en die dinamika wat die evolusie van ons sonnestelsel oor miljarde jare beheer het.

Hoe sal Lucy data van asteroïde Dinkinesh insamel?

Lucy sal 'n reeks gesofistikeerde instrumente gebruik, insluitend 'n kleurbeelder, infrarooi spektrometer, termiese-infrarooi kamera (L'TES), en hoë-resolusie kamera (L'LORRI), om data oor Dinkinesh in te samel. Hierdie instrumente sal gedetailleerde beelde vaslê en spektrale inligting versamel, wat wetenskaplikes in staat stel om die asteroïde se samestelling en fisiese eienskappe te ontrafel.