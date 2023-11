NASA se Lucy begin reis na Jupiter, ontmoeting met eerste asteroïde

NASA se Lucy-ruimtetuig het 'n belangrike mylpaal bereik in sy missie om Jupiter se Trojaanse asteroïdes te verken. Die ruimtetuig het onlangs naby die asteroïde Dinkinesh verbygevlieg, wat die eerste van sy ontmoetings met die 10 asteroïdes was wat dit tydens sy reis sal bestudeer. Lucy het sowat 300 miljoen myl weg van Dinkinesh verbygegaan, geleë in die hoof asteroïdegordel anderkant Mars. Hierdie ontmoeting het gedien as 'n toets vir Lucy se instrumente voordat dit in groter en meer intrigerende asteroïdes delf.

Dinkinesh, wat net 'n halwe myl in deursnee meet, is waarskynlik die kleinste van die ruimterotse op Lucy se reisplan. Die ruimtetuig se primêre teikens is die Trojaanse asteroïdes, wat beskou word as oorblyfsels uit die vroeë dae van die sonnestelsel. Lucy sal verby agt Trojane swaai, wat na verwagting tussen 10 en 100 keer groter as Dinkinesh sal wees, voordat sy sy missie afsluit deur die laaste twee asteroïdes in 2033 verby te steek.

Die Lucy-ruimtetuig is twee jaar gelede deur NASA gelanseer met 'n begroting van byna $1 miljard. Vernoem na die beroemde 3.2 miljoen jaar oue skeletoorblyfsels wat in Ethiopië gevind is, is Lucy se doel om die geheimenisse van hierdie ongerepte hemelliggame te ontrafel en lig te werp op die oorsprong van ons sonnestelsel.

Ten spyte van 'n los sonvlerk op die ruimtetuig, wat vlugbeheerders nie kon beveilig nie, sal die missie na verwagting glad verloop. NASA glo die los vlerk sal nie die ruimtetuig se bedrywighede belemmer nie, wat verseker dat Lucy sy hele missie kan voltooi soos beplan.

Hierdie onlangse verbyvlug van Dinkinesh sluit af wat NASA "Asteroïde Herfs" gedoop het, wat 'n reeks opwindende missies gesien het wat verband hou met asteroïedverkenning. In September het NASA sy eerste monsters van 'n asteroïde suksesvol versamel, en in Oktober het dit die Psyche-ruimtetuig gelanseer om 'n seldsame metaalryke asteroïde te bestudeer. Anders as sy voorgangers, sal Lucy geen landings maak of monsters versamel nie. In plaas daarvan sal dit uitgebreide data en beelde vasvang tydens sy ontmoetings met die asteroïdes, wat wetenskaplikes 'n magdom inligting bied vir verdere ontleding.

Hal Levison, die hoofwetenskaplike van die Suidwes Navorsingsinstituut, het opgewondenheid oor die verbyvlug uitgespreek en beklemtoon dat Dinkinesh voorheen "'n onopgeloste vlek in die beste teleskope" was. Met Lucy se gevorderde instrumente en tegnologie verwag navorsers baanbrekende ontdekkings oor hierdie antieke oorblyfsels in die komende jare.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is Lucy se missie?

Lucy se missie is om die Trojaanse asteroïdes rondom Jupiter te verken en insigte te kry in die vroeë geskiedenis van ons sonnestelsel.

Lucy se missie is om die Trojaanse asteroïdes rondom Jupiter te verken en insigte te kry in die vroeë geskiedenis van ons sonnestelsel. Wat is Trojaanse asteroïdes?

Trojaanse asteroïdes is 'n groep asteroïdes wat Jupiter se wentelbaan deel, maar in stabiele streke rondom die Son-Jupiter Lagrange-punte geleë is.

Trojaanse asteroïdes is 'n groep asteroïdes wat Jupiter se wentelbaan deel, maar in stabiele streke rondom die Son-Jupiter Lagrange-punte geleë is. Hoeveel asteroïdes sal Lucy teëkom?

Lucy sal 'n totaal van 10 asteroïdes bestudeer, hoofsaaklik die Trojaanse asteroïdes, tydens sy sending.

Lucy sal 'n totaal van 10 asteroïdes bestudeer, hoofsaaklik die Trojaanse asteroïdes, tydens sy sending. Wat is die hoofteikens vir Lucy?

Lucy se primêre teikens is die Trojane, wat glo antieke oorblyfsels van die vroeë sonnestelsel is.

Lucy se primêre teikens is die Trojane, wat glo antieke oorblyfsels van die vroeë sonnestelsel is. Sal Lucy monsters versamel?

Nee, Lucy sal geen landings maak of monsters versamel nie. In plaas daarvan sal dit data en beelde vasvang tydens sy ontmoetings met die asteroïdes.