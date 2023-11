Nuwe insigte: NASA se Lucy-ruimtetuig begin missie om raaisels van Trojaanse asteroïdes te ontrafel

NASA se Lucy-ruimtetuig het 'n opwindende reis na Jupiter onderneem en sy eerste asteroïde, Dinkinesh, langs die pad teëgekom. Hierdie landmerkgebeurtenis is die begin van Lucy se missie om die enigmatiese Trojaanse asteroïdes, wat oorblyfsels van die vroeë sonnestelsel is, te verken en te bestudeer. Die ruimtetuig se onlangse ontmoeting met Dinkinesh het 'n geleentheid gebied om sy instrumente te toets en die weg te baan vir toekomstige ontmoetings met groter en meer boeiende asteroïdes.

Dinkinesh, wat 'n skamele halwe myl in deursnee meet, is vermoedelik die kleinste asteroïde op Lucy se toer. Die betekenis daarvan lê in die feit dat dit dien as 'n voorloper van die Trojans, 'n groep onontginde asteroïdes wat naby Jupiter saamgevoeg is. Die Trojane word beskou as tydkapsules wat lig kan werp op die vorming en evolusie van ons sonnestelsel.

In die loop van sy missie sal Lucy by agt Trojane verbygaan, wat na raming 10 tot 100 keer groter as Dinkinesh is. Hierdie ontmoetings, wat geskeduleer is om in die komende jare plaas te vind, beloof baanbrekende ontdekkings en waardevolle insigte in die vroeë geskiedenis van die sonnestelsel.

Vernoem na die beroemde 3.2 miljoen jaar oue fossiel, Lucy, is NASA se ruimtetuig daarop gemik om die raaisels van ons kosmiese oorsprong te ontrafel. Alhoewel een van sy sonvlerke los bly, sal Lucy se missie na verwagting glad verloop terwyl dit sy pad deur die uitgestrekte ruimte navigeer.

Anders as vorige asteroïde-missies wat monsterversameling behels het, is Lucy se primêre doelwit om hierdie hemelliggame deur nabygeleë verbyvlugte te bestudeer. Hierdie unieke benadering sal wetenskaplikes in staat stel om belangrike data in te samel sonder die behoefte aan fisiese kontak.

Die onlangse verbyvlug van Dinkinesh is net die begin van Lucy se baanbrekende poging. In die nabye toekoms sal die ruimtetuig by 'n asteroïde verbygaan wat na een van die ontdekkers van die fossiel Lucy genoem is: Donald Johanson. Met elke ontmoeting sal Lucy nader kom om die geheime van ons sonnestelsel se antieke verlede te ontrafel.

Vrae:

V: Wat is die doel van NASA se Lucy-ruimtetuigsending?

A: NASA se Lucy-ruimtetuig poog om die Trojaanse asteroïdes te bestudeer en die raaisels van ons vroeë sonnestelsel te ontrafel.

V: Hoeveel asteroïdes sal Lucy teëkom?

A: Lucy sal langs 'n totaal van tien asteroïdes vlieg, met Dinkinesh die eerste en agt ander Trojane wat volg.

V: Sal Lucy monsters van die asteroïdes versamel?

A: Nee, Lucy se missie fokus op naby verbyvlugte en data-insameling eerder as om fisiese monsters te versamel.

V: Wat is die betekenis van Dinkinesh?

A: Dinkinesh dien as 'n toetsplek vir Lucy se instrumente en berei die ruimtetuig voor vir sy ontmoetings met groter Trojane.

