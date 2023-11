New Horizons vir NASA se Lucy-missie: Verken die tydkapsules van die sonnestelsel

NASA se Lucy-ruimtetuig onderneem 'n ongekende reis om die geheime van die sonnestelsel te ontsluit deur die Trojane, swerms onontginde asteroïdes naby Jupiter, te verken. Op pad het Lucy 'n vinnige ontmoeting gemaak met die pint-grootte Dinkinesh, die eerste van tien asteroïdes wat hy tydens sy lang reis sal teëkom. Hierdie mylpaaltoets het Lucy in staat gestel om sy instrumente vir die komende missie te verfyn.

Lucy het binne 'n skamele 270 myl van Dinkinesh, 'n halwe myl wye ruimterots, gesweef, wat wetenskaplikes van waardevolle data voorsien het om hierdie antieke formasies beter te verstaan. Ondanks die feit dat dit die kleinste op Lucy se reisplan is, hou Dinkinesh beduidende belang, aangesien dit 'n deurslaggewende stapsteen verteenwoordig in die ontrafeling van die geheimenisse van die vroeë sonnestelsel.

Soos Lucy sy ekspedisie voortsit, sal dit sy visier op die Trojane rig, wat vermoedelik oorblyfsels van die geboorte van ons sonnestelsel is. Daar word verwag dat hierdie ongerepte asteroïdes waardevolle insigte sal verskaf oor die vorming en evolusie van ons kosmiese omgewing. Met agt Trojane tot 100 keer groter as Dinkinesh op sy pad, beloof Lucy se ambisieuse missie om 'n skatkis van wetenskaplike ontdekking te wees.

NASA se miljard-dollar Lucy-sending, wat twee jaar gelede van stapel gestuur is, bring hulde aan die bekende gefossileerde menslike voorouer, Lucy, wat in die 1970's in Ethiopië ontdek is. Net soos die antieke oorblyfsels ons begrip van menslike evolusie 'n omwenteling gemaak het, poog Lucy die ruimtetuig om ons kennis van die vroeë sonnestelsel te revolusioneer.

Alhoewel Lucy geen fisiese monsters soos onlangse asteroïde-missies sal versamel nie, sal dit gedetailleerde foto's neem en aansienlike hoeveelhede wetenskaplike data tydens sy verbyvlugte versamel. Ongelukkig bly een van die sonvlerke op die ruimtetuig los. Ten spyte van vlugbeheerders se onsuksesvolle pogings om dit te beveilig, glo hulle dat dit stabiliteit deur die hele missie sal handhaaf.

NASA se onlangse fokus op asteroïdes versterk sy verbintenis om die raaisels van ons kosmiese woonbuurt te ontrafel. Die Lucy-sending volg op ander noemenswaardige suksesse, soos die terugkeer van asteroïdemonsters in September en die lansering van die Psyche-ruimtetuig, wat op pad is om 'n metaalryke asteroïde in Oktober te ondersoek.

Die verbyvlug van Dinkinesh, voorheen net 'n onopgeloste vlek in teleskope, dui die begin aan van 'n opwindende hoofstuk in ons begrip van die sonnestelsel se antieke verlede. Terwyl Lucy sy reis voortsit, verwag wetenskaplikes gretig die groot magdom inligting en baanbrekende ontdekkings wat op ons almal wag.

Vrae:

V: Wat is die Trojans wat Lucy verken?

A: Die Trojane is swerms onontginde asteroïdes wat naby Jupiter geleë is, wat vermoedelik tydkapsules uit die vroeë dae van die sonnestelsel is.

V: Sal Lucy enige asteroïdemonsters versamel?

A: Anders as vorige missies, sal Lucy nie fisiese monsters versamel nie, maar sal gedetailleerde foto's vaslê en wetenskaplike data insamel tydens sy verbyvlugte.

V: Wat is die betekenis van Dinkinesh?

A: Dinkinesh is die kleinste asteroïde in Lucy se missie, maar bied belangrike insigte in die samestelling en kenmerke van hierdie antieke ruimterotse.

V: Waarna is Lucy vernoem?

A: Die ruimtetuig is vernoem na die bekende gefossileerde menslike voorouer, Lucy, wat in die 1970's in Ethiopië ontdek is.

V: Wat was NASA se onlangse fokus op asteroïdes?

A: NASA het onlangs asteroïdemonsters in September teruggegee en die Psyche-ruimtetuig gelanseer om 'n metaalryke asteroïde in Oktober te ondersoek.