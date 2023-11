Nasa se Lucy-ruimtetuig begin ontmoeting met asteroïdes terwyl dit na Jupiter reis

Nasa se Lucy-ruimtetuig het sy sending na Jupiter onderneem en die eerste van 10 asteroïdes langs die pad teëgekom. Die ruimtetuig, wat teen 'n merkwaardige spoed van 10,000 XNUMX mph gereis het, het 'n vlugtige ontmoeting gehad met die klein Dinkinesh-asteroïde in die hoof-asteroïdegordel anderkant Mars.

Dinkinesh, ongeveer 'n halwe myl deur, is moontlik die kleinste ruimterots op Lucy se reisplan. Die ruimtetuig se primêre teikens is egter die Trojane, groepe onontginde asteroïdes naby Jupiter wat vermoedelik oorblyfsels uit die vroeë dae van die sonnestelsel is. Lucy sal by agt Trojane verbygaan, wat in grootte wissel van 10 tot 100 keer groter as Dinkinesh, voordat sy sy laaste twee bestemmings in 2033 bereik.

Vernoem na die gefossileerde oorblyfsels van 'n antieke menslike voorouer wat in Ethiopië gevind is, sal Lucy sy reis voortsit om hierdie hemelse tydkapsules te verken. Die volgende asteroïde wat Lucy sal teëkom, is vernoem na een van die ontdekkers van die oorspronklike Lucy-fossiel, Donald Johanson.

Terwyl een van die sonvlerke op die ruimtetuig los bly, glo vlugbeheerders dit is stabiel genoeg vir die hele sending, ten spyte van hul onsuksesvolle pogings om dit te beveilig. Die ontmoeting met Dinkinesh is die hoogtepunt van wat Nasa "Asteroïde Herfs" noem, na die suksesvolle versameling van asteroïdemonsters en die lansering van die Psyche-ruimtetuig om 'n metaalryke asteroïde te ondersoek.

Anders as vorige missies, sal Lucy nie by enige van die asteroïdes stop of monsters versamel nie. In plaas daarvan sal dit gedetailleerde beelde opneem en waardevolle data tydens sy ontmoetings versamel. Nasa skat dat dit minstens 'n week sal neem vir die ruimtetuig om al die inligting terug na die aarde te stuur.

Voor sy noue ontmoeting met Lucy, het Dinkinesh slegs as 'n onduidelike vervaag verskyn, selfs deur die kragtigste teleskope. Met Lucy se gevorderde instrumente en wetenskaplike vermoëns hoop navorsers egter om die geheimenisse wat binne hierdie verre voorwerpe van die kosmos versteek is, te onthul.

Kwelvrae:

Wat is Lucy se missie?

Lucy se missie is om die Trojaanse asteroïdes naby Jupiter te verken, wat glo antieke oorblyfsels uit die vroeë dae van die sonnestelsel is.

Wat is die betekenis van die Dinkinesh asteroïde?

Dinkinesh is die eerste asteroïde wat Lucy op sy reis na Jupiter teëgekom het. Alhoewel dit klein is, dien dit as 'n toetslopie vir die ruimtetuig se instrumente voordat dit groter asteroïdes bereik.

Hoe vinnig reis Lucy?

Lucy zoem deur die ruimte teen 'n verstommende spoed van 10,000 4.5 mph (of XNUMX km/s).

Sal Lucy monsters van die asteroïdes versamel?

Anders as vorige missies, sal Lucy nie by enige van die asteroïdes wat teëgekom het stop of monsters versamel nie. Die hooffokus daarvan is op die vaslegging van beelde en die insameling van wetenskaplike data.