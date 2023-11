Vlieg voltooi: Lucy-ruimtetuig navigeer asteroïde Dinkinesh in die soeke om die geheime van die sonnestelsel te ontbloot

NASA se Lucy-ruimtetuig het onlangs 'n beduidende mylpaal behaal in sy missie om die raaisels van ons sonnestelsel se geskiedenis te ontrafel. Op 1 November het die ruimtetuig 'n verbyvlug van asteroïde Dinkinesh, die eerste van 10 asteroïdes wat dit oor die volgende 12 jaar sal verken, suksesvol voltooi. Hierdie belangrike prestasie bring Lucy een stap nader aan sy uiteindelike doelwit.

Die verbyvlug van Dinkinesh, genaamd 'Dinky', het gedien as 'n toetslopie vir die ruimtetuig se instrumente. Tydens die ontmoeting het Lucy se kleurbeelder, hoë-resolusie kamera en infrarooi spektrometer waardevolle data ingesamel, wat wetenskaplikes van insigte oor die asteroïde en die omliggende ruimte verskaf het.

"Die span het vasgestel dat die ruimtetuig in goeie gesondheid is," het NASA-amptenare in 'n onlangse blogpos onthul. "Ons het die ruimtetuig beveel om die data wat tydens die verbyvlug ingesamel is, te begin versend."

Terwyl Dinkinesh relatief naby aan die aarde is, is Lucy se primêre doelwit om meer verre Trojaanse asteroïdes te ondersoek wat Jupiter se wentelbaan deel. Daar word geglo dat hierdie asteroïdes noodsaaklike leidrade oor die vroeë sonnestelsel bevat, wat lyk soos antieke oorblyfsels wat 'n unieke perspektief op planetêre vorming bied.

Die data wat tydens die verbyvlug ingesamel is, sal ongeveer een week neem om die aarde te bereik. Wetenskaplikes wag gretig op hierdie inligting, wat lig sal werp op die ruimtetuig se werkverrigting tydens sy eerste hoëspoed-asteroïde-ontmoeting.

Na die suksesvolle verbyvlug, sal Lucy terugkeer na die aarde om 'n swaartekraghulpmaneuver te gebruik. Hierdie tegniek sal die ruimtetuig na sy volgende bestemming aandryf: asteroïde 52246 Donaldjohanson. Hierdie asteroïde, vernoem na die mede-ontdekker van die Lucy-fossiel, Donald Johanson, dra groot betekenis in ons soeke om ons vroegste menslike voorouers te ontbloot.

Ter opsomming, Lucy se onlangse verbyvlieg van asteroïde Dinkinesh is 'n groot mylpaal in NASA se ambisieuse missie. Met elke ontmoeting neem die ruimtetuig ons 'n stap nader om die geheime van ons sonnestelsel se verlede te ontrafel en bied waardevolle insigte oor die vorming van ons hemelse woonbuurt.

FAQ

1. Wat is die doel van die Lucy-ruimtetuigsending?

Die Lucy-ruimtetuig poog om die Trojaanse asteroïdes wat langs Jupiter om die son wentel, te verken en te ondersoek. Hierdie antieke oorblyfsels uit die vroeë sonnestelsel bevat belangrike inligting oor planetêre vorming.

2. Hoeveel asteroïdes sal Lucy besoek?

Lucy sal 'n totaal van 10 asteroïdes in die loop van sy 12-jarige sending besoek.

3. Watter instrumente het Lucy tydens die verbyvlieg van asteroïde Dinkinesh gebruik?

Tydens die verbyvlug het Lucy 'n kleurbeelder, hoë-resolusiekamera en infrarooispektrometer gebruik om data oor die asteroïde en sy omgewing in te samel.

4. Wat is die betekenis van die komende verbyvlieg van asteroïde 52246 Donaldjohanson?

Asteroïde 52246 Donaldjohanson is vernoem na die mede-ontdekker van die Lucy-fossiel en is van groot belang in ons strewe om ons vroegste menslike voorouers te verstaan. Die verbyvlieg van hierdie asteroïde sal verdere insigte in ons evolusionêre verlede verskaf.