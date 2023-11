Lucy Spacecraft ontdek Ongekende kontak Binêre Satelliet wentelende asteroïde

NASA se Lucy-ruimtetuig het wetenskaplikes weereens verstom met sy jongste ontdekking tydens sy eerste ontmoeting met 'n asteroïde op 1 November 2023. Die sendingspan het gevind dat die satelliet van asteroïde Dinkinesh 'n kontakbinêr is, wat bestaan ​​uit twee kleiner voorwerpe wat aan mekaar raak. mekaar. Hierdie verstommende bevinding is die eerste keer dat 'n kontakbinêr waargeneem is wat om 'n ander asteroïde wentel.

Die aanvanklike beelde wat ontvang is ná Lucy se verbyvlieg van Dinkinesh het aan die lig gebring dat die twee lobbe van die kontakbinêre een agter mekaar gerangskik is vanuit die ruimtetuig se oogpunt. Dit was egter die bykomende beelde wat tydens die noue benadering vasgelê is wat die ware aard van hierdie voorwerp onthul het, wat 'n kontakbinêre onthul het.

Kontakbinêre is strukture wat bestaan ​​uit twee afsonderlike voorwerpe in kontak met mekaar. In hierdie geval trek die kontakbinêre satelliet van asteroïde Dinkinesh die aandag van wetenskaplikes vas omdat dit om sy primêre liggaam, die asteroïde self, wentel.

Alhoewel kontakbinêres nie ongewoon in die sonnestelsel is nie, is dit 'n seldsame verskynsel om dit van naderby waar te neem. Verder, om te sien hoe een wentel om 'n ander asteroïde is 'n ongekende waarneming, wat nuwe weë van navorsing en begrip van hemelliggame oopmaak.

Die Lucy-ruimtetuig se primêre missie is om die Jupiter Trojaanse asteroïdes te verken, 'n versameling raaiselagtige ruimtegesteentes wat al miljarde jare in Jupiter se wentelbaan om die Son vasgevang is. Hierdie asteroïdes is van besondere belang vir wetenskaplikes, aangesien hulle belangrike leidrade bevat om die raaisels rondom die vorming van ons sonnestelsel te ontrafel.

Asteroïde Dinkinesh en sy kontakbinêre satelliet is bloot die begin van Lucy se ambisieuse reis om 'n totaal van 11 asteroïdes oor die bestek van 12 jaar te ondersoek. Van nou af is die ruimtetuig op pad terug na die Aarde en is geskeduleer vir 'n swaartekraghulp in Desember 2024. Hierdie nabye verbyvlug sal Lucy terug deur die hoof asteroïdegordel slinger, wat dit in staat stel om 'n ander asteroïde genaamd Donaldjohanson in 2025 waar te neem voordat dit uiteindelik bereik die Jupiter Trojaanse asteroïdes in 2027.

Vrae:

V: Wat is 'n kontakbinêre?

A: 'n Kontakbinêr is 'n struktuur wat bestaan ​​uit twee afsonderlike voorwerpe in kontak met mekaar in die ruimte.

V: Wat is die primêre missie van die Lucy-ruimtetuig?

A: Die Lucy-ruimtetuig se hoofdoelwit is om die Jupiter Trojaanse asteroïdes te verken, wat gravitasie in Jupiter se wentelbaan om die Son vasgevang was en belangrike leidrade oor die vorming van ons sonnestelsel bevat.