NASA se Lucy-ruimtetuig naby eerste asteroïde-ontmoeting

NASA se Lucy-ruimtetuig is besig om sy hoogs verwagte eerste asteroïde-ontmoeting wat vir 1 November geskeduleer is vir 29 November te sluit. Die ruimtetuig se optiese navigasiespan het suksesvol 'n trajek-korreksie-maneuver op 12 September uitgevoer, wat die ruimtetuig akkuraat in lyn bring vir sy verbyvlug van die klein hoofgordel-asteroïde bekend as Dinkinesh . Om ongeveer 54:265 nm. EDT sal Lucy na verwagting by die asteroïde verbygaan op 'n afstand van ongeveer 425 myl (XNUMX km).

Voor die noue benadering, op 28 Oktober, het die span vir die ruimtetuig 'n finale kennisopdatering gestuur, wat die mees onlangse data oor die ruimtetuig en asteroïde se relatiewe posisies verskaf het. Hierdie presiese datastel sal die ruimtetuig deur die grootste deel van die reis van 500,000 800,000 myl (XNUMX XNUMX km) lei wat Lucy tans van Dinkinesh skei.

Ongeveer 'n uur voor die naaste nadering, wanneer Lucy ongeveer 10,000 16,000 myl (XNUMX XNUMX km) van die asteroïde af is, sal die ruimtetuig Dinkinesh aktief begin monitor deur sy terminale opsporingstelsel te gebruik. Alhoewel as gevolg van die klein grootte van die asteroïde, word verwag dat die stelsel eers 'n paar minute voor die naaste nadering ten volle sal "toesluit".

Tydens die verbyvlug sal die terminale opsporingstelsel die ruimtetuig se oriëntasie outonoom aanpas om Dinkinesh binne die gesigsveld van die wetenskaplike instrumente te hou, selfs al versnel die ruimtetuig teen ongeveer 10,000 4.5 mph (XNUMX m/s). Dit sal die eerste gebruik van hierdie stelsel in werklike ruimtevlugtoestande merk, wat as 'n deurslaggewende toets vir toekomstige missies dien.

Soos Lucy Dinkinesh op 1 November nader, sal die ruimtetuig roteer om die asteroïde voortdurend op te spoor. Hierdie herposisionering sal die hoë-aanwins-antenna tydelik nie in staat wees om met die aarde te kommunikeer totdat die ontmoetingsreeks voltooi is en die ruimtetuig homself heroriënteer om die antenna terug na die aarde te wys nie. Oor die volgende weke sal beeldmateriaal, wetenskaplike data en ingenieursinligting wat tydens die verbyvlug ingesamel is, na die aarde teruggestuur word.

Met die komende asteroïde-ontmoeting sal Lucy die weg baan vir nuwe ontdekkings en insigte in die vorming en evolusie van ons sonnestelsel. Bly ingeskakel vir opdaterings en verdere insigte oor hierdie baanbrekende missie.

vrae

1. Wat is die doel van Lucy se eerste asteroïde-ontmoeting?

Die doel van die eerste asteroïde-ontmoeting is om waardevolle wetenskaplike data en beelde in te samel om ons begrip van die vorming en evolusie van ons sonnestelsel te verdiep.

2. Hoe naby sal Lucy aan die asteroïde wees tydens die verbyvlug?

Lucy sal na verwagting by die asteroïde Dinkinesh verbygaan op 'n afstand van ongeveer 265 myl (425 km).

3. Waarvoor word die terminale opsporingstelsel gebruik?

Die terminale opsporingstelsel word gebruik om die ruimtetuig se oriëntasie outonoom aan te pas om die klein asteroïde binne die gesigsveld van die wetenskaplike instrumente te hou tydens die verbyvlug.

4. Wanneer sal die hoë-versterkingsantenna weer met die Aarde kan kommunikeer?

Die hoë-wins antenna sal weer kommunikasie met die Aarde herwin nadat die ontmoetingsreeks voltooi is en die ruimtetuig heroriënteer om die antenna terug na die Aarde te wys.