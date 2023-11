NASA se Lucy-ruimtetuig voltooi historiese verbyvlug van asteroïde Dinkinesh

NASA se Lucy-ruimtetuig het op 1 November 'n belangrike mylpaal bereik toe dit 'n verbyvlug van die asteroïde Dinkinesh suksesvol voltooi het, wat die eerste stap in sy baanbrekende reis was. Hierdie bevestiging kom uit 'n verslag deur Space.com.

Dinkinesh, met die bynaam 'Dinky', is 'n relatief klein ruimterots wat binne die hoof-asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter geleë is. Lucy se missie is om 'n totaal van 10 asteroïdes in die loop van die volgende 12 jaar te besoek, en hierdie onlangse verbyvlug dui op 'n groot prestasie.

Die ruimtetuig se ontmoeting met Dinkinesh het gedien as 'n belangrike toetslopie, wat dit moontlik gemaak het om sy instrumente te kalibreer en noodsaaklike data oor sy eerste asteroïde-ontmoeting te versamel. Van die instrumente wat tydens die verbyvlug gebruik is, was 'n kleurbeelder, hoë-resolusiekamera en 'n infrarooispektrometer.

Terwyl Lucy geleenthede sal hê om nabygeleë asteroïdes soos Dinky waar te neem, is sy primêre doel om meer verre Trojaanse asteroïdes te verken. Hierdie Trojane, wat hul wentelbaan met Jupiter deel, is van besondere belang vir wetenskaplikes, aangesien hulle glo waardevolle insigte in die geskiedenis van ons sonnestelsel het.

Tydens die verbyvlug het NASA-amptenare hul opgewondenheid in 'n blogpos uitgespreek en gesê dat die ruimtetuig in goeie gesondheid is en die span dit reeds beveel het om die data wat tydens die ontmoeting ingesamel is, te begin oordra. Die geskatte tyd vir die volledige oordrag van die data terug na die aarde is ongeveer 'n week.

Soos Lucy vorentoe beweeg, behels die volgende fase die gebruik van 'n swaartekraghulp van die Aarde om dit na sy tweede asteroïde-teiken, 52246 Donaldjohanson, aan te dryf. Hierdie asteroïde word genoem ter ere van die mede-ontdekker van die Lucy-fossiel, die Amerikaanse paleoantropoloog Donald Johanson.

Die Lucy-sending strook met NASA se breër inisiatief om die geheime van ons sonnestelsel se verlede te onthul, met 'n spesifieke fokus op die Trojaanse asteroïdes. Deur die geheimenisse van hierdie antieke oorblyfsels te ontrafel, hoop wetenskaplikes om 'n dieper begrip van die vroeë planetêre formasie te kry.

