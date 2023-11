NASA se Lucy Ruimtetuig maak baanbrekende ontdekking tydens Asteroïde Flyby

NASA se Lucy-ruimtetuig het onlangs 'n baanbrekende mylpaal behaal tydens sy verbyvlug van die asteroïde Dinkinesh. Lucy, wat oorspronklik verwag is om 'n enkele asteroïde teë te kom, het wetenskaplikes verstom deur te onthul dat Dinkinesh eintlik bestaan ​​uit twee klein ruimterotse wat om mekaar wentel. Hierdie onverwagte onthulling dui op 'n werklik unieke gebeurtenis in ruimteverkenning.

Tydens die verbyvlug het Lucy beelde vasgevang en na die aarde teruggestuur, wat wetenskaplikes in staat gestel het om die binêre aard van Dinkinesh waar te neem. Die groter liggaam van die asteroïde is ongeveer 0.5 myl (790 m) in deursnee, terwyl die kleiner metgeselrots ongeveer 0.15 myl (220 m) groot is, soos geskat uit voorlopige ontleding van die beelde.

In teenstelling met die algemene opvatting, het hierdie ontdekking nie NASA-wetenskaplikes verras nie. Die Lucy-span het lank vermoed Dinkinesh is 'n binêre eenheid, gebaseer op lesings van die ruimtetuig se instrumente wat veranderinge in helderheid met verloop van tyd aangedui het. Die beelde wat van Lucy se verbyvlug ontvang is, het nou hierdie vermoedens bevestig en ons begrip van Dinkinesh se samestelling versterk.

Benewens die ontrafeling van die asteroïde se ware aard, het hierdie verbyvlug ook gedien as 'n in-vlug-toets vir Lucy se vermoëns. Wetenskaplikes het daarop gefokus om die terminale opsporingstelsel te evalueer, wat die ruimtetuig in staat stel om 'n asteroïde outonoom op te spoor terwyl dit teen 'n spoed van tot 10,000 XNUMX mph ry. Ten spyte van die onverwagte binêre aard van Dinkinesh, het die terminale opsporingstelsel foutloos gevaar, wat die doeltreffendheid daarvan selfs in uitdagende scenario's demonstreer.

Oor die volgende week sal die Lucy-span die data wat tydens die verbyvlug ingesamel is, noukeurig ontleed. Hierdie omvattende evaluering sal insig gee in die ruimtetuig se gedrag gedurende die ontmoeting en sal help om voor te berei vir toekomstige naby-ondersoeke van die hoofgordel-asteroïde Donaldjohanson, wat vir 2025 geskeduleer is.

NASA se Lucy-sending gaan voort om grense te verskuif en nuwe geheime van ons sonnestelsel te ontbloot. Elke nuwe ontdekking bring ons nader aan die begrip van die kompleksiteit en diversiteit van hemelliggame wat ons kosmiese omgewing bevolk.

Vrae:

V: Wat het NASA se Lucy-ruimtetuig tydens sy onlangse verbyvlug ontdek?

A: Lucy het onthul dat die asteroïde Dinkinesh eintlik bestaan ​​uit twee klein ruimterotse wat om mekaar wentel.

V: Hoe groot is die twee komponente van Dinkinesh?

A: Die groter liggaam is ongeveer 0.5 myl (790 m) in deursnee, terwyl die kleiner metgeselrots ongeveer 0.15 myl (220 m) groot is.

V: Was hierdie ontdekking onverwags?

A: Alhoewel dit dalk baie verras het, het die Lucy-span lankal vermoed Dinkinesh is 'n binêre eenheid gebaseer op lesings van die ruimtetuig se instrumente.

V: Watter stelsel is tydens die verbyvlug getoets?

A: Die terminale opsporingstelsel, wat Lucy in staat stel om asteroïdes outonoom op te spoor terwyl hy teen hoë spoed reis, is suksesvol tydens die ontmoeting getoets.

V: Wat is die volgende doelwit vir die Lucy-sending?

A: Die volgende naby-ondersoek word vir 2025 beplan en sal fokus op die hoofgordel-asteroïde Donaldjohanson.