NASA se Lucy-ruimtetuig het 'n buitengewone reis onderneem om die geheimenisse van die sonnestelsel te verken. Op pad na Jupiter het Lucy die eerste van sy tien beoogde ontmoetings met asteroïdes teëgekom. Die ruimtetuig het 'n "vinnige hallo" gemaak vir die pint-grootte Dinkinesh, wat sowat 300 miljoen myl ver in die hoof asteroïdegordel anderkant Mars geleë is.

In plaas daarvan om net 'n roetine verbyvlieg te wees teen 'n verbysterende spoed van 10,000 270 mph, het Lucy binne 'n skamele XNUMX myl van Dinkinesh gekom, wat dit toelaat om belangrike instrumenttoetse uit te voer. Hierdie kleedrepetisie het die ruimtetuig voorberei vir die komende ontmoetings met groter en meer boeiende asteroïdes.

Dinkinesh, wat net 'n halwe myl deursnee is, word beskou as die kleinste ruimterots op Lucy se uitgebreide reisplan, soos genoem deur die Amerikaanse Ruimte-agentskap. Lucy se primêre teikens is egter die ontwykende Trojane. Hierdie Trojane is 'n groep ongerepte asteroïdes wat in Jupiter se wentelbaan weggekruip het en glo antieke oorblyfsels is van ruimtetuie wat betyds gevries is.

Die ruimtetuig sal na verwagting by agt Trojane verbygaan, met sommige wat moontlik tot 100 keer die grootte van Dinkinesh sal meet. Die ontmoetings met hierdie Trojane sal waardevolle insigte ontsluit in die geskiedenis en samestelling van ons fassinerende heelal. Die laaste twee asteroïde-ontmoetings is geskeduleer vir 2033, wat selfs meer merkwaardige ontdekkings belowe.

Lucy, wat twee jaar gelede van stapel gestuur is op 'n belangrike missie wat byna $1 miljard gekos het, het sy naam afgelei van die beroemde skeletoorblyfsels van 'n menslike voorouer wat in Ethiopië ontdek is, bekend as "Lucy." Die daaropvolgende verbyvlieg van asteroïde sal vernoem word na Donald Johanson, een van die individue wat gekrediteer is met die ontdekking van Lucy se fossiel.

Ten spyte van geringe uitdagings soos 'n los sonvlerk, het NASA se vlugbeheerders geag dat Lucy se stabiliteit voldoende is vir die duur van die missie. Na die epiese verbyvlieg van Dinkinesh, het NASA se herfssending 'n mylpaal bereik, en die ruimtetuig sal nou sy waardevolle data en pragtige beelde terug na die aarde stuur. Wetenskaplikes wag gretig op die oorvloed van nuwe inligting wat lig sal werp op Dinkinesh, eens bloot 'n onopgeloste vlek in die mees bekwame teleskope.

Vrae:

V: Wat is Lucy se primêre doelwit?

A: Lucy se primêre doelwit is om die Trojane te bestudeer, 'n groep asteroïdes in Jupiter se wentelbaan wat vermoedelik antieke artefakte is.

V: Hoe groot is Dinkinesh, die eerste asteroïde wat Lucy teëgekom het?

A: Dinkinesh is net 'n halwe myl deur, wat dit een van die kleinste asteroïdes op Lucy se missie maak.

V: Hoeveel Trojans sal Lucy teëkom?

A: Lucy sal na verwagting by agt Trojane verbygaan, met die potensiaal vir sommige om tot 100 keer groter as Dinkinesh te wees.

V: Wanneer sal Lucy sy missie voltooi?

A: Lucy se missie is geskeduleer om af te sluit met ontmoetings met die laaste twee asteroïdes in 2033.

V: Hoekom is Lucy vernoem na die fossiel "Lucy"?

A: Lucy is vernoem na die bekende fossiel van 'n menslike voorouer wat in die 1970's in Ethiopië ontdek is.