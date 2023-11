'n Nuwe duo in die lug: NASA se Lucy-ruimtetuig ontdek 'n minimaan wat asteroïde Dinkinesh wentel

In 'n opwindende wending van gebeure het NASA se Lucy-ruimtetuig, op sy missie om die asteroïdegordel anderkant Mars te ondersoek, op 'n onverwagte verrassing afgekom tydens sy verbyvlug van die asteroïde Dinkinesh. Lucy het nie net merkwaardige beelde van Dinkinesh geneem nie, wat 'n skamele halwe myl in breedte is, maar dit het ook die bestaan ​​van 'n minuskule maan in 'n noue wentelbaan om die asteroïde onthul.

Die ontdekking het gekom toe die ruimtetuig binne 270 myl van Dinkinesh genader het, ongeveer 300 miljoen myl weg in die uitgestrekte uitgestrektheid van die hoof asteroïdegordel. Die beelde het na die aarde teruggestraal het die opwindende bevestiging verskaf van Dinkinesh se nuutgevonde maanmetgesel, 'n hemelliggaam wat slegs 'n tiende van 'n myl groot is.

Die belangrikheid van hierdie vonds moet nie onderskat word nie. NASA het Lucy doelbewus na Dinkinesh gerig as 'n oefenlopie vir sy komende ontmoetings met groter, enigmatiese asteroïdes in die omgewing van Jupiter. Hierdie onverwagte binêre aard van Dinkinesh brei ons begrip uit van die dinamika wat in die asteroïdegordel speel, en beklemtoon die uiteenlopende aard van hierdie hemelse voorwerpe.

Kwelvrae:

V: Wat is 'n binêre paar in sterrekunde?

A: In sterrekunde verwys 'n binêre paar na twee hemelse voorwerpe wat om 'n gemeenskaplike massamiddelpunt wentel. In die geval van Dinkinesh vertoon die asteroïde en sy minimaan hierdie eienskap, wat 'n binêre stelsel vorm.

V: Wanneer sal Lucy-ruimtetuig Trojaanse asteroïdes verken?

A: Die Lucy-ruimtetuig, wat in 2021 gelanseer is, is geskeduleer om die eerste van die Trojaanse asteroïdes, wat ook in die asteroïdegordel geleë is, in 2027 te bereik. Sy missie is om hierdie asteroïdes vir ten minste ses jaar te verken, wat insig gee in die formasie en evolusie van ons sonnestelsel.

V: Wat beteken die naam Dinkinesh?

A: Dinkinesh, afgelei van die Amhariese taal van Ethiopië, vertaal na "jy is wonderlik." Dit is ook die naam wat in Amharies gegee is aan Lucy, die beroemde 3.2 miljoen jaar oue skelet van 'n menslike voorouer wat in die 1970's in Ethiopië ontdek is. Die ruimtetuig Lucy is vernoem na hierdie merkwaardige argeologiese vonds.

Soos Hal Levison, die hoofwetenskaplike by die Suidwes Navorsingsinstituut, dit gepas gestel het: “Dinkinesh het regtig sy naam gestand gedoen; dit is wonderlik.” Inderdaad, hierdie onverwagte ontmoeting tussen NASA se Lucy-ruimtetuig en die nuutgevonde binêre paar Dinkinesh en sy mini-maan bied 'n vars perspektief op die kosmiese wonders wat binne ons bereik lê. Die verkenning van ons heelal gaan voort om verrassings te onthul wat ons kennis uitbrei en ons kollektiewe gevoel van ontsag en nuuskierigheid aanwakker.