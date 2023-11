Die verstommende ontdekking van 'n binêre asteroïdestelsel

By

NASA se baanbrekende missie om die Trojaanse asteroïdes, bekend as die Lucy Mission, te bestudeer, het onlangs 'n buitengewone bevinding onthul. Tydens sy aanvanklike verbyvlug van die asteroïde Dinkinesh, het die ruimtetuig Lucy ontdek dat Dinkinesh nie 'n eensame voorwerp is nie, maar eerder 'n hypnotiserende binêre stelsel. In 'n verstommende onthulling het Lucy beelde geneem van 'n klein 220m-wye satelliet wat grasieus om die hoofasteroïde wentel.

Die primêre asteroïde, Dinkinesh, is ongeveer 'n halfmyl (790 meter) in deursnee, terwyl sy miniatuurmetgesel met 'n skamele een-tiende van 'n myl (220 meter) spog. Hierdie buitengewone beelde, teruggestuur na die aarde, het sterrekundiges verstom en ontsaglike opwinding in die wetenskaplike gemeenskap ontketen.

Keith Noll, 'n sterrekundige en Lucy-projekwetenskaplike by NASA Goddard Space Flight Centre, het hul entoesiasme uitgespreek deur te sê: "Ons het geweet dit gaan die kleinste hoofgordel-asteroïde wees wat ons nog ooit van naby gesien het. Die feit dat daar twee is, maak dit meer opwindend.” Hierdie openbaring beklemtoon die belangrikheid van Dinkinesh en sy nuutgevonde maan binne die uitgestrekte uitgestrektheid van die hoof asteroïdegordel, geleë tussen die wentelbane van Mars en Jupiter, 'n verbysterende 300 miljoen myl (480 miljoen kilometer) van die aarde af.

Die naam van Dinkinesh hou spesiale betekenis, soos die hoofondersoeker vir Lucy van Southwest Research Institute, Han Levinson, verklaar het, “Asteroïde Dinkinesh het werklik sy naam gestand gedoen; dit is beslis wonderlik.” In Ethiopies Amharies, vertaal Dinkinesh na "jy is wonderlik", wat hulde bring aan die ontsagwekkende aard van hierdie binêre asteroïdestelsel.

Terwyl die beelde wat deur Lucy geneem is, die ruimtetuig se uitsonderlike vermoëns ten toon stel, wag die span gretig op die afskakel van die oorblywende ontmoetingsdata. Hierdie waardevolle inligting sal gebruik word om die ruimtetuig se werkverrigting te evalueer ter voorbereiding vir die volgende noue ontmoeting met die hoofgordel-asteroïde Donaldjohanson in 2025.

Met sy visier daarop om die Trojaanse asteroïdes te verken, is NASA se Lucy-ruimtetuig op 'n soeke om die raaisels van die buitenste sonnestelsel te ontrafel. Hierdie enigmatiese asteroïdes, wat vermoedelik uit antieke materiaal bestaan ​​wat bygedra het tot die vorming van Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus, hou beduidende insigte in in die vroeë dae van ons sonnestelsel, meer as 4 miljard jaar gelede.

Vrae:

1. Wat is 'n binêre asteroïdestelsel?

– ’n Binêre asteroïdestelsel is ’n paar asteroïdes wat om ’n gemeenskaplike massamiddelpunt wentel.

2. Hoe ver is Dinkinesh van die aarde af?

– Dinkinesh is ongeveer 300 miljoen myl (480 miljoen kilometer) van die aarde af geleë.

3. Wat beteken die naam Dinkinesh?

- In Ethiopies Amharies beteken Dinkinesh "jy is wonderlik."

4. Wat is Trojaanse asteroïdes?

– Trojaanse asteroïdes is ’n groep asteroïdes wat Jupiter se wentelbaan deel en glo antieke materiaal van die vroeë sonnestelsel bevat.

