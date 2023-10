NASA se Lucy-ruimtetuig gaan voort om asteroïde Dinkinesh te nader

Die NASA Lucy-ruimtetuig is geleidelik besig om sy pad na die asteroïde Dinkinesh, wat dit die eerste keer op 3 September 2023 afgeneem het. op 4.7 November.

Soos Lucy die asteroïde nader, het die ruimtetuigspan waargeneem dat Dinkinesh geleidelik verhelder het. Hulle het ook 'n effense variasie in helderheid opgemerk wat ooreenstem met die asteroïde se bekende rotasieperiode van 52.7 uur. Die span het hoë-resolusie-beelde gebruik wat deur Lucy se kamera, L'LORRI, geneem is om hul begrip van die ruimtetuig se posisie relatief tot die asteroïde te verfyn. Hierdie inligting het hulle in staat gestel om Lucy opties na die ontmoeting te navigeer.

Om die trajek verder te verfyn, is 'n klein regstellingsmaneuver op 29 September uitgevoer wat die ruimtetuig se snelheid met net 6 cm/s verander het. Hierdie aanpassing word geprojekteer om die ruimtetuig binne 265 myl van die asteroïde te bring. Aan die einde van Oktober sal daar weer geleentheid wees om verdere trajek-aanpassings te maak indien nodig.

Vanaf 6 Oktober het die ruimtetuig 'n beplande kommunikasie-verduistering binnegegaan toe dit vanuit die Aarde se perspektief agter die son verbygegaan het. Lucy het egter voortgegaan om beelde van die asteroïde tydens hierdie verduistering vas te lê en sal dit na die aarde terugstuur sodra kommunikasie in die middel van Oktober herstel is.

Lucy is deel van NASA se Discovery Program en word bestuur deur NASA se Goddard Space Flight Centre. Die ruimtetuig is deur Lockheed Martin Space gebou. Die hoofondersoeker vir die Lucy-sending is Hal Levison, gebaseer in Boulder, Colorado.

Hierdie deurlopende missie demonstreer die vordering en toewyding van NASA se ruimteverkenningspogings. Lucy se ontmoeting met Dinkinesh sal waardevolle insigte in die asteroïde verskaf en bydra tot ons begrip van ons sonnestelsel se geskiedenis.

