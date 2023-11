Dreigende Rendezvous: Lucy Ruimtetuig nader Dinkinesh in die asteroïdegordel

NASA se Lucy-ruimtetuig staan ​​op die rand van 'n opwindende mylpaal in sy missie. Nadat hy die afgelope twee jaar miljoene kilometers afgelê het, is die ruimtesonde nou besig om sy eerste bestemming te nader – Dinkinesh in die hoof asteroïdegordel. Hierdie ontmoeting is noodsaaklike voorbereiding vir Lucy se toekomstige verkenning van Jupiter se Trojaanse asteroïdes.

Om 12:54 nm ET op 1 November sal Lucy sy naaste benadering tot Dinkinesh bereik, binne 'n afstand van ongeveer 265 myl (425 kilometer). Hierdie belangrike mylpaal is die eerste keer dat Lucy 'n gedetailleerde beeld sal gee van 'n voorwerp wat voorheen slegs as 'n vervaagde vervaging deur die lens van teleskope verskyn het.

Lucy neem Dinkinesh visueel waar sedert 3 September. Die sendingspan het onlangs vir die ruimtetuig 'n finale kennisopdatering gestuur, 'n datapakket wat die jongste inligting bevat oor die relatiewe posisies van die ruimtesonde en asteroïde. Toegerus met hierdie data, sal Lucy die oorblywende afstand van ongeveer 'n halfmiljoen myl (800,000 XNUMX kilometer) navigeer om die asteroïde te bereik.

Ongeveer 'n uur voor sy naaste nadering, sal Lucy sy terminale opsporingstelsel aktiveer om Dinkinesh se posisie te monitor. Op daardie stadium sal die ruimtetuig ongeveer 10,000 16,000 myl (XNUMX XNUMX kilometer) van die asteroïde af wees. As gevolg van Dinkinesh se klein grootte, sal die stelsel slegs 'n paar oomblikke voor Lucy se naaste nadering ten volle op die asteroïde sluit.

Die komende verbyvlug sal ook dien as die eerste toets vir Lucy se terminale opsporingstelsel. Hierdie outonome stelsel is ontwerp om die asteroïde presies op te spoor en binne die instrument se gesigsveld te hou. Gedurende die laaste agt minute van die verbyvlug, sal Lucy belangrike data insamel met behulp van sy kleurbeelder en infrarooi spektrometer, gesamentlik bekend as die L'Ralph-instrument.

Mark Effertz, Lucy se hoofingenieur by Lockheed Martin Space, het verduidelik dat terwyl Lucy die uitgestrekte ruimte aandurf, interaktiewe opdragte nie haalbaar is nie as gevolg van die aansienlike tydsvertraging van ongeveer 30 minute vir radioseine om tussen die ruimtetuig en die aarde te beweeg. Daarom is alle wetenskapwaarnemings vooraf geprogrammeer, wat verseker dat die ruimtetuig outonoom funksioneer.

Na die verbyvlug sal Lucy 'n bykomende uur spandeer om Dinkinesh te beeld en op te spoor voordat hy homself heroriënteer om kommunikasie met die Aarde te herstel. Gedurende die volgende vier dae sal Lucy se hoë-resolusie-kamera, L'LORRI, voortgaan om gedetailleerde beelde van die asteroïde vas te lê.

Die Lucy-sending, wat in Oktober 2021 gelanseer is, het 'n primêre doelwit om die Trojaanse asteroïdes te bestudeer, 'n versameling rotsagtige liggame wat Jupiter in sy wentelbaan om die Son lei en volg. Vanaf 2027 sal Lucy sy toer na die Trojaanse asteroïdes begin, begin met Eurybates en sy binêre vennoot Queta, dan Polymele en sy binêre vennoot Leucus, gevolg deur Orus, en uiteindelik die binêre paar Patroclus en Menoetius.

As 'n interessante sidennoot is Dinkinesh vroeër vanjaar by Lucy se lys van asteroïde-teikens gevoeg om te dien as 'n toetsgrond vir die ruimtetuig se instrumente voor sy aankoms in die Joviese stelsel. Die asteroïde is amptelik Dinkinesh genoem na 'n lang tydperk van naamloos gebly sedert sy ontdekking in 1999. Sy naam, wat beteken "jy is wonderlik" in Amharies, die Ethiopiese taal, bring hulde aan die mens-voorouer-fossiel bekend as "Lucy. ”

vrae

Wat is die doel van die Lucy-ruimtetuig se missie?

Die Lucy-ruimtetuig se missie is om die Trojaanse asteroïdes te bestudeer, 'n groep hemelliggame wat langs Jupiter om die Son wentel. Deur hierdie asteroïdes te verken, beoog wetenskaplikes om insigte te kry in die vroeë geskiedenis van die sonnestelsel.

Wat is die terminale opsporingstelsel van die Lucy-ruimtetuig?

Die terminale opsporingstelsel van die Lucy-ruimtetuig is 'n outonome stelsel wat ontwerp is om die asteroïde wat dit waarneem akkuraat op te spoor en te verseker dat dit binne die gesigsveld van die instrumente aan boord bly.

Watter instrumente gebruik Lucy om data tydens verbyvlugte in te samel?

Tydens verbyvlugte gebruik Lucy die L'Ralph-instrument, wat bestaan ​​uit 'n kleurafbeelder en 'n infrarooispektrometer. Hierdie instrumente stel die ruimtetuig in staat om waardevolle data in te samel oor die samestelling en kenmerke van die asteroïdes wat dit teëkom.

Waarom is die asteroïde Dinkinesh as 'n teiken vir Lucy gekies?

Dinkinesh is as 'n teiken vir Lucy gekies om die ruimtetuig se instrumente te toets voor sy aankoms in die Joviese stelsel. Daarbenewens is Dinkinesh amptelik vernoem na die mens-voorouer-fossiel "Lucy" om hulde te bring aan die betekenis daarvan in ons begrip van evolusionêre geskiedenis.