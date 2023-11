Nuwe artikel: Lucy Spacecraft sal ongekarteerde gebied verken

By

NASA se Lucy-ruimtetuig begin met 'n opwindende missie om die raaisels van ons kosmiese woonbuurt te verken. Op 1 November sal Lucy sy eerste verbyvlieg van 'n asteroïde genaamd Dinkinesh maak, wat die begin van sy 12 jaar lange toer van 10 asteroïde-onderwerpe aandui. Hierdie baanbrekende sending het ten doel om die Trojaanse asteroïdes te ondersoek, wat oorblyfsels van ons sonnestelsel se vorming is en Jupiter se wentelbaan om die son volg.

Die oomblik van Lucy se noue ontmoeting met Dinkinesh word hoogs verwag, aangesien dit nuwe insigte oor hierdie halfmyl-wye asteroïde sal onthul. Voorheen kon Dinkinesh slegs as 'n onopgeloste vlek deur teleskope beskou word. Lucy se hoofondersoeker, Hal Levison, het opgewondenheid uitgespreek oor die mensdom se eerste blik op hierdie enigmatiese ruimterots.

Lucy, wat op 16 Oktober 2021 vanaf die Kennedy Space Center bekendgestel is, het uitgebreide voorbereidings ondergaan vir sy ontmoeting met Dinkinesh. Dit het op 16 Oktober 2022 'n swaartekraghulp van die Aarde af ontvang, wat dit na die hoof asteroïdegordel 300 miljoen myl daarvandaan geleë het.

Vrae:

V: Wat is die Trojaanse asteroïdes?

A: Die Trojaanse asteroïdes is 'n groep ruimtegesteentes wat Jupiter se wentelbaan om die son volg. Daar word geglo dat hulle oorblyfsels van ons sonnestelsel se vorming is.

V: Hoe oud is die Trojaanse asteroïdes?

A: Hierdie asteroïdes is waarskynlik minstens 4.6 miljard jaar oud, en dateer terug na die tyd van ons sonnestelsel se vorming.

V: Wat sal Lucy se missie openbaar?

A: Lucy se missie is daarop gemik om hierdie oer-“fossiele” van ons sonnestelsel te ondersoek, en bied insig in die samestelling van elemente tydens die Aarde se vroeë vorming.

Soos Lucy Dinkinesh nader, sal dit 'n belangrike toets van sy instrumente ondergaan voordat dit sy uiteindelike bestemming bereik—die Trojaanse asteroïdes. Spoorstelsels, kleurbeelders, infrarooispektrometers en hoë-resolusiekameras sal gebruik word om waardevolle data oor Dinkinesh se samestelling en kenmerke in te samel.

Nadat sy afskeid geneem het van Dinkinesh, sal Lucy se volgende avontuur dit terugneem aarde toe vir nog 'n swaartekraghulp in Desember 2024. Daaropvolgende verbyvlieg van ander hoof-asteroïdegordelliggame wag, insluitend die ruimterots 52246 Donaldjohanson en die Trojaanse asteroïdes 3548 Eurybates en 15094 Polymele.

Lucy se missie verteenwoordig 'n ongekende geleentheid om die geheime van ons sonnestelsel se geskiedenis te ontrafel. Deur hierdie antieke asteroïdes te bestudeer, hoop wetenskaplikes om verdere insigte te kry in die oorsprong van ons kosmiese omgewing en die elemente wat ons planeet gevorm het.

