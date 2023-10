NASA se Lucy-sonde berei voor vir ontmoeting met asteroïde Dinkinesh

NASA se Lucy-ondersoek is gereed vir sy komende verbyvlug van die asteroïde Dinkinesh op 1 November. Dinkinesh is in die hoof asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter geleë en sal die eerste stop wees op Lucy se missie om nege ander ruimterotse, bekend as Trojaanse asteroïdes, te besoek. Die ruimtetuig se innoverende terminale dopstelsel sal tydens hierdie ontmoeting getoets word, aangesien dit sy instrumente akkuraat op asteroïdes moet rig tydens verbyvlugte.

Tydens sy nadering na Dinkinesh sal Lucy teen 'n ongelooflike spoed van 10,000 XNUMX mph ry, wat dit 'n uitdagende taak maak om 'n behoorlike belyning met die asteroïde te handhaaf. Hierdie ontmoeting dien egter as 'n "kleedrepetisie" vir Lucy se toekomstige ontmoetings met die Trojaanse asteroïdes, aangesien die geometrie van die verbyvlug soortgelyk is aan wat tydens daardie ontmoetings verwag word.

Dinkinesh self is 'n klein asteroïde, wat slegs 0.5 myl wyd meet. Dit sal die kleinste hoofgordel-asteroïde wees wat ooit van naby deur 'n ruimtetuig afgebeeld is. Ten spyte van sy grootte, glo die Lucy-span dat Dinkinesh waardevolle data vir die missie sal verskaf.

Sodra die verbyvlug voltooi is, sal Lucy van die hoof-asteroïdegordel vertrek en na die aarde terugkeer vir 'n swaartekraghulp in Desember 2024, wat dit na die Trojaanse asteroïdes sal dryf. Lucy sal dan nog 'n verbyvlug van 'n hoofgordel-asteroïde in 2025 hê voordat sy uiteindelik die Jupiter Trojaanse asteroïdes in 2027 bereik.

Die ontmoeting met Dinkinesh is 'n belangrike mylpaal vir die Lucy-sending, aangesien dit die ruimtetuig se instrumente en navigasiestelsels op die proef stel. Hierdie missie het ten doel om die geheime van die vroeë sonnestelsel te ontsluit en lig te werp op die vorming en evolusie van ons eie planeet. Met elke verbyvlug sal Lucy waardevolle data versamel wat wetenskaplikes sal help om die geskiedenis van ons kosmiese woonbuurt saam te voeg.

