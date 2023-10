Lucy-ruimtetuig nader die eerste asteroïde-teiken op sy 12-jarige sending

Die Lucy-ruimtetuig, wat in Oktober 2021 deur NASA gelanseer is, beweeg nader aan sy eerste teiken, 'n klein asteroïde genaamd Dinikinesh. Nadat sy meer as 33 miljoen myl in die ruimte gereis het, is Lucy nou 4.7 miljoen myl weg van die asteroïde. Dit moet egter nog 16 miljoen myl reis om Dinikinesh op 1 November te bereik.

Die span agter die sending het opgemerk dat die asteroïde se helderheid toeneem namate Lucy dit nader. Die ruimtetuig het sy hoë-resolusie-kamera, L'LORRI, gebruik om 'n reeks beelde vir optiese navigasie vas te vang. Deur die asteroïde se posisie teen die ster-agtergrond te vergelyk, kan die span 'n presiese verbyvlug verseker.

Om sy trajek aan te pas, het Lucy op 29 September ’n klein regstellingsmaneuver uitgevoer en sy spoed met sowat 0.1 myl per uur verander. Dit sal die ruimtetuig toelaat om binne 265 myl van die asteroïde verby te beweeg tydens die verbyvlug. Daar sal weer geleentheid wees om die trajek in Oktober aan te pas indien nodig.

Tydens 'n kort kommunikasie-onderbreking van 6 Oktober tot middel Oktober, het Lucy voortgegaan om beelde van die asteroïde vas te lê, wat na die aarde teruggestuur sal word sodra kommunikasie herstel is.

Dinikinesh is 'n klein ruimterots in die hoof asteroïdegordel, wat slegs ongeveer 'n halwe myl breed is. Dit is by die sending se reisplan gevoeg om die ruimtetuig se terminale opsporingstelsel te toets vir presiese beeldvorming tydens hoëspoed-ontmoetings met asteroïdes.

Lucy sal sy reis voortsit om nog sewe asteroïdes in die Trojaanse groep te besoek, vanaf 2027. Die Trojane is 'n groep asteroïdes wat Jupiter lei en volg soos dit om die Son wentel.

Die sending is vernoem na die Australopithecine-fossiel, Lucy, wat in 1974 ontdek is. Dinikinesh, ook bekend as Lucy, is die Ethiopiese naam vir die mens-voorvader-fossiel. Die asteroïde is in 1999 ontdek en is in Januarie as 'n teiken vir die sending gekies.

Bron: NASA