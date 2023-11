NASA se Lucy-sending onthul 'n ongekende ontdekking: 'n Binêre asteroïdestelsel

In 'n baanbrekende openbaring het NASA se Lucy-sending op 'n binêre asteroïdestelsel afgekom, wat die algemene begrip van hemelliggame in die sonnestelsel trotseer. Die aanvanklike beelde wat deur die ruimtetuig teruggestuur is, het twee lobbe vertoon wat in perfekte belyning gelyk het, maar daaropvolgende foto's het die ware aard van die stelsel onthul. Anders as tradisionele kontakbinêre, spog hierdie spesifieke stelsel met 'n buitengewone kenmerk - een asteroïde wentel om die ander in 'n ingewikkelde dans deur die ruimte.

Binêre asteroïdes, waar twee liggame naby mekaar bestaan, is nie ongewoon regdeur die sonnestelsel nie. Dit was egter 'n rariteit vir sterrekundiges om hulle van naby waar te neem. Die merkwaardige aspek van hierdie ontdekking lê in die unieke verhouding tussen die twee asteroïdes, met een planetoïde wat die rol van gasheer speel terwyl die ander daarom wentel. Hierdie bevinding hou die potensiaal in om ons huidige begrip van asteroïdeformasies en hoe hulle met mekaar omgaan, te hervorm.

Die identifikasie van hierdie binêre asteroïdestelsel, wat tydelik Dinkinesh genoem word, is gekenmerk deur die teenwoordigheid van eienaardige helderheidsvariasies, wat dui op die moontlikheid van 'n satelliet. “Ons het gewonder oor vreemde variasies in Dinkinesh se helderheid wat ons by nadering gesien het, wat vir ons ’n wenk gegee het dat Dinkinesh dalk ’n maan van een of ander aard het, maar ons het nooit iets so bisar vermoed nie!” uitgespreek John Spencer, Lucy adjunk-projek wetenskaplike van die Suidwes Navorsingsinstituut.

As deel van die Lucy-sending se doelwit om Jupiter Trojaanse asteroïdes te bestudeer, dien die ontmoeting met die Dinkinesh-binêre stelsel as 'n unieke geleentheid om die vermoëns van die ruimtetuig se opsporings- en beeldstelsels tydens hoëspoed-verbyvlugte te toets. Hierdie ontmoeting het die wetenskaplike gemeenskap 'n nuwe en komplekse legkaart gegee om te ontrafel, veral oor die merkbare ooreenkoms in grootte tussen die twee komponente van die binêre stelsel.

Die Lucy-sending sal nou die bykomende data wat tydens hierdie verstommende ontmoeting ingesamel is, noukeurig ontleed. Met Dinkinesh en sy satelliet wat die verhoog stel, gaan Lucy 'n totaal van 11 asteroïdes verken tydens sy uitgebreide 12-jarige ekspedisie. Soos hierdie baanbrekende missie ontvou, wag wetenskaplikes gretig op verdere onthullings wat ons begrip van ons kosmiese omgewing kan verander en nuwe weë van verkenning kan inspireer.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is 'n binêre asteroïdestelsel?

'n Binêre asteroïdestelsel verwys na 'n unieke konfigurasie waar twee asteroïdes naby mekaar wentel. Hierdie verskynsel wyk af van die konvensionele begrip van asteroïedformasies.

Hoekom is die ontdekking van 'n binêre asteroïdestelsel betekenisvol?

Die ontdekking van 'n binêre asteroïdestelsel daag die bestaande kennis van hoe asteroïdes vorm en optree binne die sonnestelsel uit. Dit verskaf nuwe insigte in hemelse dinamika en baan die weg vir verdere navorsing oor hierdie intrige sisteme.

Wat maak die Dinkinesh-binêre asteroïdestelsel uniek?

Anders as tipiese kontakbinêre stelsels, vertoon die Dinkinesh-stelsel 'n buitengewone kenmerk - een asteroïde wentel om die ander. Hierdie eienskap onderskei dit van voorheen waargenome binêre stelsels en nooi 'n herevaluering van ons begrip van hemelliggame uit.

Hoe sal die Lucy-sending die Dinkinesh-binêre asteroïdestelsel verken?

Die Lucy-sending sal voortgaan om die data wat ingesamel is tydens die ontmoeting met die Dinkinesh-stelsel te ontleed. Hierdie waarneming dien as 'n deurslaggewende toets vir die ruimtetuig se opsporing- en beeldstelsels, wat ons kennis van binêre asteroïdes en hul gedrag bevorder.