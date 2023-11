NASA se Lucy-ruimtetuig begin reis na Jupiter, ontmoeting met eerste asteroïde

NASA se Lucy-ruimtetuig het sy ambisieuse missie aangepak om die Trojaanse asteroïdes naby Jupiter te verken. Die ruimtetuig het onlangs 'n verbyvlug van die asteroïde Dinkinesh voltooi, wat die eerste ontmoeting op sy reis was.

Dinkinesh, wat ongeveer 300 miljoen myl weg in die hoof asteroïdegordel geleë is, het gedien as 'n toetslopie vir Lucy se instrumente voordat hy die meer beduidende teikens vorentoe bereik het. Alhoewel Dinkinesh net 'n halwe myl in deursnee is, baan dit die weg vir die verkenning van groter asteroïdes wat lê en wag.

Lucy se primêre doelwit is om die Trojane te bestudeer, wat vermoedelik oorblyfsels van die vroeë sonnestelsel is. Hierdie swerms onontginde asteroïdes wentel naby Jupiter en word beskou as tydkapsules van die sonnestelsel se ontstaan. Die ruimtetuig sal by agt Trojane verbygaan, wat na raming 10 tot 100 keer groter as Dinkinesh is, voordat sy sending in 2033 afgesluit word.

Hal Levison, die hoofwetenskaplike by die Suidwes Navorsingsinstituut, het opgewondenheid oor die ontmoeting uitgespreek. Dinkinesh was voorheen 'n onopgeloste vlek in teleskopiese waarnemings. Nou bied Lucy se nabyheid 'n geleentheid om waardevolle data en beelde in te samel.

Vernoem na die beroemde 3.2 miljoen jaar oue skeletoorblyfsels wat in Ethiopië gevind is, sal Lucy sy reis voortsit en 'n asteroïde teëkom wat na een van die fossiel Lucy se ontdekkers, Donald Johanson, genoem is.

Ten spyte van 'n los sonvlerk op die ruimtetuig, glo vlugbeheerders dit is stabiel genoeg om die missie suksesvol te voltooi. Alhoewel Lucy nie monsters sal versamel of pitstops sal maak nie, sal dit sy bevindings oor die volgende week na die aarde oordra en 'n ongekende siening van hierdie hemelliggame deel.

Met onlangse vordering in asteroïde-eksplorasie, insluitend monster-terugsendings en missies na unieke asteroïdes soos Psyche, voeg NASA se Lucy-sending nog 'n dimensie by tot ons begrip van die sonnestelsel se geskiedenis.

Vrae:

V: Wat is Lucy se hoofdoelwit?

A: Lucy beoog om die Trojane te bestudeer, die swerms asteroïdes naby Jupiter wat insig in die vroeë sonnestelsel verskaf.

V: Hoeveel asteroïdes sal Lucy besoek?

A: Lucy sal by agt Trojane verbygaan, wat glo aansienlik groter is as die Dinkinesh wat onlangs teëgekom het.

V: Sal Lucy monsters insamel?

A: Nee, Lucy se missie is gefokus op waarneming en data-insameling.