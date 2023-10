NASA sal laserkommunikasiestelsel na die Internasionale Ruimtestasie bekendstel

NASA maak gereed om volgende maand 'n laserkommunikasiestelsel na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) te stuur. Die stelsel, bekend as ILLUMA-T, sal op die eksterne module van die ISS geïnstalleer word. Die doel daarvan is om laserkommunikasie met 'n hoë datatempo vanaf die ruimtestasie na NASA se Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) ten toon te stel, wat dan die data terug na die aarde sal stuur.

LCRD, wat in 2021 gelanseer is, stuur tans data vanaf geosinchroniese wentelbaan na die aarde teen 'n tempo van 1.2 Gbps. As 'n aflossatelliet laat LCRD ruimtesendings toe om hul data oor laserskakels na die aflos te stuur, wat dit dan na grondstasies op Aarde oorstuur. Die kombinasie van ILLUMA-T en LCRD sal NASA se eerste tweerigting-laserkommunikasie-aflosstelsel tot stand bring.

Die voordeel van laserstelsels bo tradisionele kommunikasiemetodes is dat dit hoër datatempo's bied terwyl dit ligter is en minder krag benodig. Dit is veral voordelig wanneer ruimtetuie ontwerp word.

Die ILLUMA-T-loonvrag word bestuur deur NASA se Goddard-ruimtevlugsentrum, in samewerking met Johnson Space Center en die Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Die lansering van die laserkommunikasiestelsel is geskeduleer vir 5 November, aan boord van die SpaceX Dragon-ruimtetuig van NASA se Kennedy Space Centre in Florida.

Afgesien van ILLUMA-T, sal die Dragon-ruimtetuig ook ander eksperimente, hardeware en voorrade vir die Expedition 70-span dra. Een so eksperiment is die Atmosferiese Golwe-eksperiment (AWE), wat die eienskappe en beweging van atmosferiese swaartekraggolwe sal meet. AWE het ten doel om ons begrip van die aarde se atmosfeer, weer, klimaat te verbeter en strategieë te ontwikkel om die uitwerking van ruimteweer te versag.

Bron: NASA